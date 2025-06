“Altri non” como movemento social

O conflito socioambiental xerado polo proxecto GAMA en Palas de Rei é causado pola ambición desmedida do que denominar “gran Capital” e a súa postura extractivista, depredadora, paternalista, salvífica e antigalega tamén. A diferenza de empresas capitalistas como Pescanova, empresa con alma e factor humano galego que nos anos 1960 bautizaban os seus barcos conxeladores cos nomes das cidades e os ríos galegos, algúns dos cales chamaron Pambre e Ulla, este último como o río Ulla, un dos máis emblemáticos da Galiza e que agora ALTRI pretende aquecer 3 grados de media a súa temperatura e converter este nunha lixeira e nun vertedoiro. Son estes capitalistas os que como o “gran capital”, non teñen patria nin bandeira, ou si, a do diñeiro e o beneficio a custa da explotación ilimitada e abusiva da natureza e outros seres humanos.

Fronte ao elitismo dos tecnócratas de dos políticos gobernantes, sempre culpando á oposición política (BNG, PSOE, Podemos, Sumar...) da grande oposición social ao proxecto GAMA como “mantra” do seu pobre discurso, o activismo popular ecoloxista e o activismo das plataformas cidadás (ex. Ulloa Viva) mostrou un activismo pluralista que non permitiu o controlo institucional e/ou orgánico de ningún partido político ou sindicato. Ese activismom que pretende converter o Alto Ulla (corazón do río Ulla) nun santuario da natureza, confrontou o elitismo político empresarial con Ciencia pública, rigor, crítica, redes sociais e pedagoxía social do proxecto e os seus efectos sobre as comunidades afectadas e sobre Galiza enteira e o mundo.

Ese activismo construíu un movemento cidadán social e político que mostrou con rigor científico os puntos fracos do proxecto GAMA de ALTRI-GREENFIBER, e manifestou masivamente un rexeitamento máis do que xustificado e racional, non só emocional (De Cea, 2025). E digo masivamente porque as expresións deste rexeitamento non son xa protagonizadas por unha minoría ruidosa, senón por unha maioría social que deixou de ser silenciosa e que non ten medo de manifestar o seu punto de vista crítico co proxecto. Esa maioría constitúe un movemento social que ten expresado por diversas canles e diversas veces a súa oposición ao proxecto e a proposta de outras alternativas de vida dignas, como as que están a ser desenvolvidas noutros proxectos industriais galegos. E estas expresións, son para os antropólogos reveladores de un “ethos” (modo de ser, pensar e estar) colectivo. Vexamos algúns exemplos fronte aos cales non podemos ser xordos ou miopes, e si sensibles cientificamente falando:

Houbo unha manifestación multitudinaria na vila de Palas de Rei en 26-05-2024 (ver: https://www.youtube.com/watch?v=M8lFzSlBels ), que chegou a colapsar a estrada entre Lugo e Santiago de Compostela, outra en Santiago de Compostela o 15-12-2024 (ver: https://www.youtube.com/watch?v=-ixLrKMo778 e tamén: https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-semana/multitudinaria-manifestacion-santiago-compostela-contra-macrocelulosa-altri-palas-rei/16373006/ )

E outras moitas na Ría de Arousa e noutras poboacións do contorno do río Ulla e non só. Estamos a falar de decenas de millares de persoas e que representan un movemento social xa estudado en moitas universidades e centros de investigación internacionais (ver por exemplo: https://ejatlas.org/conflict/altri-s-gama-mega-cellulose-factory-in-galicia-spain).

Presentación de 27.000 alegacións ao proxecto de AAI (autoridade ambiental integrada), de 74 tipos diferentes e algunhas verdadeiras teses de mestrado e de doutoramento en canto ao seu contido e argumentos. Ver artigo de Sonia Vizoso en El Pais, 30-03-2025: https://elpais.com/espana/galicia/2025-03-30/altri-y-ahora-que-la-macrocelulosa-que-sacude-galicia-depende-de-multimillonarias-subvenciones.html

O estadio de fútbol de Balaídos (Vigo) manifestouse maioritariamente co berro de “Altri NON”, varias veces e durante a celebración de varios partidos do Celta de Vigo (1ª división). Ver: https://www.tiktok.com/@publico_es/video/7488256091801849110

Esta expresión foi moi criticada pola número 2 do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, acusando publicamente aos organizadores da expresión, a Federacións de Peñas do Celta de Vigo de que están por detrás “…os do NON A TODO, que non saben desfrutar dun partido de fútbol e só saben alborotar.” (na súa rede social X). Esta forma de inventar inimigos no interior do país, é política e socialmente irresponsable, os políticos deben escoitar a sociedade e non só facerse escoitar por ela ou facer monólogos directivos, é unha cuestión ética que non acaban de aprender os políticos de moitos signos.

Ídem sucedeu no estadio de Riazor, onde xoga o equipo de fútbol do Deportivo da Coruña, que xunta máis de 25.000 afeccionados no estadio, no Anxo Carro de Lugo, no Pazo de Deportes e outras instalacións deportivas con asistencia masiva. Ver artigo de Rodrigo Brión Insua de 1-04-2025, publicado en Galici@Pres: https://www.galiciapress.es/articulo/galicia-en-red/2025-04-01/5239020-vieos-altri-non-grito-hermana-balaidos-riazor-eco-anxo-carro-pazo-deportes

En concertos e teatros tamén se expresa a xente, un exemplo sucedeu na gala dos premios de cinema e audiovisual galego “Mestre Mateo”, celebrados recentemente no auditorio de Lalín o público asistente berrou en masa “Altri Non”. Ver: https://www.tiktok.com/@nosdiario/video/7482151099189808406

Estas expresións colectivas e masivas foron escoitadas polo goberno español que a través do seu ministro Jordi Hereu i Boher (ministro de industria e turismo e membro do PSOE) declarou que denegaba a ALTRI a solicitude de 30 millóns de euros de subvención da UE porque non cumpría os criterios de descarbonización do PERTE. Pero estas expresións tamén son ouvidas pola Xunta de Galicia, pero non escoitadas. Recordar que ALTRI pretende obter 250 millóns de Euros de diñeiros públicos, isto é, case un 25% do investimento proxectado en Palas de Rei.