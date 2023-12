Anatomía do frío que non cesa

Érgome cedo, tremelicando, sen saber ben se o culpábel da miña madruga é o cantar do galo, o recío que me empapa a cara ou o berro da nai que se estampa contra a banceira da cama. Lavo as lagañas, almorzo e cargo o vello braseiro, armado polo pai cunha lata de sardiñas e unha anga de arame. Marcho cara á escola abaneando arreo o artefacto para que non se achiquen as brasas. Ao chegar, poño algunhas na tixola que hai debaixo da mesa do mestre, co fin de desentumecer aquelas mans, negrexadas e aterecidas, que de cando en vez emprega para quentarnos as orellas.

De súpeto retorno á normalidade, mais a testuda frialdade porfía por me seguir pexando a mente. Non sei cando, quizais mañá... se cadra hoxe mesmo, ao despertar de todo e apalpar as entrañas do frío, talvez entenda a habelencia que posuía a nai para o sentir sen lle tocar, para o ver a través dos xélidos cristais. (Cada mañá, o primeiro que facía era achegarse á fiestra e fretar as mans mentres pensaba en alto: «Canto frío vai! Que o diaño o leve, que un raio o parta!»)

[Por moitas voltas que lle dá ao caletre, o meu tío Lisardo non acaba de comprender como pode haber xente que, malia presumir de andar medio espida, a súa pel non é capaz de distinguir as quenturas das friaxes do tempo, deste tempo tan revolto, escuro e indeciso]