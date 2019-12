Anisa, refuxiada en Djibuti, sobrevivente en Iemen

O café, un dos produtos máis comercializados do mundo, descubriuse no que os romanos deron en chamar Arabia Felix, Arabia feliz, polo clima agradable e a beleza natural do lugar. Situado na actual Iemen, este oasis montañoso de costas bañadas polo mar Vermello e mailo Arábigo, foi un dos principais portos de comunicación entre Oriente e Occidente, amais de ser o sitio onde se construíron os primeiros rañaceos do mundo, unhas construcións de adobe que comezaron no século iv e que aínda se conservan a día de hoxe, agás as que foron destruídas. Porque o esplendor desa terra fértil que loou a propia raíña de Sabá e que serviu de complexo turístico para o imperio británico, hoxe é fame e guerra; un dos países con máis armamento e miseria do mundo, que é descoñecido, tanto polo seu pasado como polo seu presente, e ignorado respecto dos plans de futuro.

Conta a lenda que foi un pastor etíope quen descubriu o arbusto do café, do que comían alegremente as súas ovellas, e que o primeiro café se elaborou preto de Moca, na costa iemení. Alí, un monxe sufí comezou a usar a cocción feita cos grans para entrar en éxtase e render así homenaxe a Deus en cerimonias que duraban toda a noite. Dese xeito, grazas ás continuas viaxes dos monxes sufís, o café chegou ao Norte de África e a Oriente Medio, e así Moca converteuse nun centro comercial de importancia. E co negocio dos grans abriron os primeiros cafés, que enseguida incorporaron música e faladoiros, mais tamén o descontento de certos gobernantes, que pronto sucumbiron ante o éxito deses qahweh kaneh.

Paseniño, a escarpada orografía do Iemen provocou que o seu café fose non só un dos máis estimados do planeta, senón tamén un dos máis caros. E así, o qat, unha planta semellante á folla de coca e que se masca en toda a rexión, gañou un terreo cada vez máis difícil para os comerciantes occidentais, temerosos de entrar en rexións dirixidas por tribos ou milicias locais, que agora mesmo sobreviven mergulladas nunha guerra que, dende 2015, provocou arredor de 80.000 mortos, 7000 deles civís. A estes números aínda é necesario sumarlle os daquelas persoas que morreron a consecuencia dos desastres humanitarios provocados pola guerra, como os 50.000 nenos e nenas que faleceron de fame durante 2017, os preto de tres millóns de desprazados, o case millón e medio de afectados de cólera, os 16 millóns que carecen de comida e auga potable, e os máis de 22 millóns, nun país de 29 millóns, que precisan dalgún tipo de axuda humanitaria.

Malia as dificultades e penurias, a vida segue neste enclave árabe noutrora só famoso pola riqueza natural, enriquecida co traballo das xentes que por ela pasaron. Entre esas que a habitan está Anisa, refuxiada en Djibuti durante tres anos e sobrevivente en Iemen o resto da súa vida. Entre os impulsores dunha nación recuperada e moderna está Mokhtar Alkhanshali, un empresario novo iemení que fixo rexurdir o café e o seu negocio nun país sumido en inxustizas.

Mokhtar Alkhanshali é o protagonista da novela biográfica The Monk of Mokha (O monxe de Moca), de Dave Eggers. Mokhtar, que naceu en Estados Unidos, foi un «nini» criado nun pequeno apartamento dos suburbios da cidade de San Francisco e que amais de pasar o día cos amigos, nun barrio onde as drogas, o alcol e a prostitución eran normais, gozaba coa lectura. Foi esta a que provocou nel certas inquedanzas e ideas de cambio, aínda que foron os pais quen lograron que ese pícaro mudase ao decidiren que marchase vivir cos avós de Iemen un ano. Alí, entre montes de café, Mokhtar vive o soño de se converter nunha persoa produtiva ao embarcarse no comercio do café; algo que logo aproveita Eggers na súa obra para contar a historia do Iemen cafeteiro e amosar que outro futuro é posible. De feito, Mokhtar non só resucitou o café e os seus cultivadores; grazas á fundación que creou, a «Mokha Foundation», mellorou a calidade de vida de parte de Iemen dun xeito que involucra a poboación en estratexias de empoderamento económico.