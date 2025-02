Probablemente se Xosé Rodríguez en vez de matemático fose escritor, artista ou político, a relevancia do seu labor faría que todas as cidades de Galicia tiveran desde hai tempo rúas e centros educativos co seu nome

Afortunadamente, si que se celebrou o centenario da morte de Benito Vicetto, pero só no ámbito ferrolán e co apoio do Concello. Quizás axudou o propio perfil do homenaxeado, xornalista e historiador, pois nas institucións culturais domina a presenza de persoas procedentes das Humanidades, unha circunstancia que non axuda a aqueles que como Alonso desenvolveron o seu labor intelectual no terreo científico. Probablemente se Xosé Rodríguez en vez de matemático fose escritor, artista ou político, a relevancia do seu labor faría que todas as cidades de Galicia tiveran desde hai tempo rúas e centros educativos co seu nome.

Se cadra tampouco lle favoreceu ao mariño ferrolán a súa identificación co liberalismo. Entre a xente do mundo da cultura entusiasma pouco –con razón– esa ideoloxía; a súa formulación actual, o neoliberalismo depredador, non axuda moito. Mais, o liberalismo de Alonso, e doutros que o acompañaron, ten diferencias importantes co destes tempos e, sobre todo, actuou nun contexto histórico ben distinto, cando implicaba cuestionar o sistema político vixente, os vellos privilexios dunha sociedade estamental, baseada –como valor supremo– na desigualdade.

Considerando o tema en termos xerais, entendo que unha recepción positiva dun labor do pasado está moi condicionada polas sensibilidades e gustos actuais e o feito de que existan grupos, colectivos ou institucións que fagan súas as mensaxes de determinadas figuras, que se recoñezan nelas. Refacendo, nalgúns casos, as súas biografías, eliminado delas elementos que non encaixan co que se pretende exaltar, construíndo –en definitiva– haxiografías que reafirman ás institucións promotoras. Nese sentido, quen presentan un perfil singular, complexo, de difícil acomodo nos movementos actuais, están –dalgún xeito– condenados, alén da súa valía, a certa incomprensión e soidade.