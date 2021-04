Añoralxias e macanas da tradición

EPOPEYA DE LOS QUINCE JINETES

E dentro da idealización, imprescindíbel e común a todas as xentes e todos os países, teñen especial relevo as epopeas fundacionais da nación. Para achegarse a iso no plano artístico cómpre tamén unha requintada observación do proceso construtivo da tradición.

É necesario comprendela, asumila, interiorizar o artificio, antes de poder enxeñar a posta en solfa. Un proceso culto, que incorpora a percepción idealizada do relato histórico. Finalmente parodian con asombrosa beleza episodios fundacionais da nación arxentina.

Tales inventos lévanse a cabo xeralmente para alicerzar a orixe dos países na gloria guerreira. Literatos, historiadores e propagandistas que construíron e constrúen eses episodios para consumo colectivo do tempo presente, como soldadura identitaria.

A Epopeya de los quince jinetes é a peza máis longa do recital Aquí Les Luthiers e comeza cunha mención aos supostos creadores:

“No mencionaremos a los autores de esta epopeya , porque ellos mismos han elegido el anonimato. (...). Bastará con decir que en los anales de la Sociedad de Autores esta obra figura, no como inscrita, sino como denunciada”.

Describe a persecución dun caudillo arxentino.

“Las guerras de la Independencia han terminado, pero no cesa el clamor de la guerra civil”. “Quince criollos cabalgan en busca de Eleuterio Manzano. Eleuterio Manzano, un caudillo como pocos. (...) Hoy vamos a contar la historia de su captura, la gesta de quince valientes que un día partieron detrás del rastro de Eleuterio Manzano. (...) Delante de los demás, aferrado como puede al cogote del caballo, va el rastreador Antenor Vituperio. Hace tres años le hicieron oler una bota de Eleuterio Manzano y desde entonces no come ni duerme... no come ni duerme siguiendo el rastro”.

Os humoristas mergúllannos nun mar de realidade retrospectiva. Sucédense os defectos do caudillo, a súa vulgaridade absoluta, de brutalidade inimitábel, semellante á dos criollos perseguidores. Puro realismo descritivo, froito dunha observación máis racional, por suposto, que a dos idealizadores.

Paródiase a hipérbole, sométese a hipérbole. Imaxinan os acontecementos entre os materialmente posíbeis, que sen dúbida non foron, pero puideron ter sido. Ao contrario do que acontece co relatado polos apoloxistas, que historian engados con soños retrospectivos imposíbeis.

“El mismo capitán Saturnino lleva solamente aquel inseparable puñal de mango de plata con inscrustaciones de marfil... clavado en la espalda. El que va detrás del capitán, lo usa para colgar la cantimplora”.