Anselmo Vilar, apagar a luz para prender a vida

Hai dous anos, en 2022, o pleno do Concello de Vélez-Málaga decidiu homenaxear ao fareiro de Castro de Rei. A iniciativa partiu do xornalista Jesús Hurtado Navarrete. Ao final, dezaseis concelleiros votaron a favor; mentres, outros nove representantes do Partido Popular optaron pola abstención

Sentenciado a morte sen xuízo, o lugués Alselmo Vilar foi fusilado contra as tapias do cemiterio de Vélez-Málaga na noite do 9 ao 10 de febreiro. O lema do comandante italiano Gualteri, presente na zona, era moi explícito: “Tutto rossi fucilato, fucilato subito”, todo roxo fusilado, fusilado de inmediato. O corpo de Anselmo nunca foi recuperado, sospeitándose que repousa nunha das tres foxas comúns existentes preto do cemiterio de Torre del Mar.

Hoxe, o faro permanece intacto e fóra de servizo. Quen visite a vila poderá contemplalo devorado por enormes edificios construídos para o turismo na Avenida Toré Toré. Hai dous anos, en 2022, o pleno do Concello de Vélez-Málaga decidiu homenaxear ao fareiro de Castro de Rei. A iniciativa partiu do xornalista Jesús Hurtado Navarrete, a persoa que máis investigou sobre a figura de Anselmo. A decisión de poñer o seu nome a praza onde está situada a torre non foi unánime, mais saíu para adiante. Ao final, dezaseis concelleiros votaron a favor; mentres, outros nove representantes do Partido Popular optaron pola abstención. Agora que estamos en eleccións autonómicas, convén lembrar as dificultades que a dereita española manifesta para desligarse do tufo franquista, un cheiro forte e desagradábel.