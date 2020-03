Antiquísima Victoria Kent

Joaquín Soler Serrano entrevistou en 1979 no programa de televisión “A Fondo”, a Victoria Kent

Joaquín Soler Serrano entrevistou en 1979 no programa de televisión “A Fondo”, a Victoria Kent. Aparece a señora, lúcida, xa maior, que regresa en plena Transición, despois de residir en América durante corenta anos. Ela fora excepcionalmente capaz, ben formada, decidida e valente.

“A Fondo” é unha obra mestra do xornalismo, completa, enteira. O seu condutor lembra o labor político e xudicial da entrevistada durante a II República (31-36), como avogada, deputada e directora xeral de prisións.

Algunhas das cuestións que se apuntan parecen incríbeis, sobre todo cando ela responde, por antigas, por remotas. Temos a sensación de ouvir unha testemuña tan potente como antiga, dun tempo tan distante que na aparencia apenas garda vínculos co noso tempo.

Sobre cando prohibiu e mandou recoller todas as argolas con cadea que os penados levaban nos pés mentres durmían. Fundiunas e dedicou parte de aquel ferro a unha estatura qeu lle erixiron en 1934 a Concepción Arenal, visitadora de cárceres moitos anos antes.

Tamén explica como decidiu conceder os primeiros permisos de saída, condicionados a volver; foi algo absolutamente incomprendido, sobre todo polos de sempre, polos perseguidores de calquera avance ou novidade. Tardaríanse outros cincuenta anos sesenta anos en volver a ensaiarse, xa na democracia actual. Tamén estableceu a non obrigatoriedade de asistir á misa católica.

A señora Kent viaxa ao Dueso, o penal dos máis perigosos, onde todos os presos estaban armados, reúneos no patio, sobe a unha palestra, fala con todos e consegue convencelos de que entreguen as armas, fano alí mesmo, diante dela, todos reunidos. Cómpre valor. Proceden dese xeito a cambio de campos de xogo, salarios e certas condicións.

É coñecida a súa oposición ao voto feminino no ano 31, que se postula sobre todo desde o PSOE. Na entrevista argumenta as causas: porque ás mulleres influíaas sobre todo o confesor, carecían de preparación e non era o momento, ademais as forzas progresistas perderían as eleccións xerais seguintes ante as dereitas, calculaba ela, como así aconteceu, por suposto que contrarias absolutamente a calquera mellora da condición feminina.

Ela propuña esperar. A que a muller se identifique coa República, porque a muller necesita un ideal, afirma, e recalca que ela non se opuña en absoluto ao voto feminino; que deberían ter esperado a que se activasen resortes de avance social da muller. É dicir que pensa politicamente e trata de resolver un problema táctico moi serio.