Anxo Araújo : Aprender a bailar

It Began In Afrika. O single de 2002 dos Chemical Brothers ben podería ser o motto e banda sonora dunha viaxe ás orixes que se repite ciclicamente na historia da música pop. Cando Paul McCartney escolleu en 1973 o estudio máis remoto e precario de todos os que tiña EMI para gravar o Band On The Run de Wings de seguro que non foi por casualidade. Coma devoto do afrobeat de Fela Kuti e os seus Afrika 70 non é aventurado pensar que algún que outro ritmo africano habería nas maquetas que ían na mochila que lles roubaron apenas aterrar en Lagos. Un plan orixinal que se veu definitivamente frustrado cando, aos poucos días de chegar, o mesmísimo Fela quixo escoitar o que levaban rexistrado entre acusacións de querer gravar en Nixeria para “roubar” a música africana. Semella que o asunto do apropiacionismo cultural ven de vello.

Por unha dificultades parecidas pasou outro Paul, Simon, unha década despois, cando tras escoitar aos surafricanos Boyoyo Boys se embarcou nunha travesía musical que cristalizaría na edición en 1986 da súa obra mestra Graceland. De novo, para variar, entre acusacións de apropiación cultural e, de propina, colaboracionismo co apartheid por ter incluído músicos surafricanos no disco, rachando así co boicot cultural que naquela altura era medida de presión contra o réxime segregacionista. Miñaxoia, se quedaras na casa.