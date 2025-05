Apagamento

Hai 77 anos, as luces das casas de milleiros de persoas apagáronse para sempre. O escurecemento dese 15 de maio de 1948 coñécese como a Nakba, o día no que o sionismo expulsou dos seus fogares arredor de 750.000 palestinas e palestinos, un terzo da poboación, que dende ese momento abandonou a súa cidadanía para ser refuxiada

Hai 77 anos, as luces das casas de milleiros de persoas apagáronse para sempre. O escurecemento dese 15 de maio de 1948 coñécese como a Nakba, o día no que o sionismo expulsou dos seus fogares arredor de 750.000 palestinas e palestinos, un terzo da poboación, que dende ese momento abandonou a súa cidadanía para ser refuxiada. Mais a data exacta da catástrofe non é esa, senón anos de traballo ideolóxico que remataron nunha proclama que logo deu paso a sucesivas hordas de ocupación.

A ideoloxía sionista comezou a se fraguar en Europa a finais do século XIX. Daquela, a poboación xudía sentíase ameazada baixo o dominio do imperio ruso e agromou a idea da creación dun estado de seu. Así, o xornalista austríaco Herzl redactou as bases deste pensamento que, nun principio, barallou a posibilidade de establecerse nalgún territorio de Arxentina ou Uganda. Con todo, o concepto de Terra Santa como lugar prometido por Deus a xente de fe xudaica provocou que as primeiras ondas migratorias se asentasen arredor de Xerusalén, a carón doutras fes que sempre recibiron de bo grado outras persoas.