Aprendermos do de Trump

“...O say, does that star-spangled banner yet wave...

over the land of the free and the home of the brave”

Pouco máis de 30 anos despois da Independencia dos USA , o poeta-e avogado- Francis Scott Key (1814) escrebiu estes versos no decurso da batalla da baía de Baltimore (Maryland), cando os norteamericanos loitaron contra os británicos a súa segunda guerra da Independencia. Hoxe poñen o cabo ao hino dos USA.

Segue a pendurar a bandeira USA das estrelas cintilantes sobre a terra das persoas libres e sobre dos fogares das persoas afoutadas? O presidente Trump, neto de inmigrantes alemáns, esqueceu as orixes comúns da grande maioría da poboación americana para definir nestes longos cinco anos unha mensaxe supremacista : racista e sexista, para construir unha minoría social potente e hexemonizante, como as que monopolizaron políticamente a Alemania nazi entre 1933 e 1945 ou a Italia fascista entre 1922 e 1945.

Nas eleccións deste novembro de 2020, Trump quitou 74 millóns de votos fronte aos 78 de Biden. Foi, xa que logo, o segundo candidato presidencial máis votado da historia política dos USA. Hai só dous meses esta axenda criminal e fascista amosaba ter o apoio dunha parte importante da cidadanía USA. Desenvolveron baixo as ordes do presidente Trump unha teimuda guerra legal que chegou até o pasado 6 de xaneiro, cando as dúas Cámaras Federais (House of Representatives e o Senado) ratificaron a elección presidencial de Biden.

Mais Trump fracasou nos seus tentamentos de mesturar ferramentas xudiciais, parlamentarias e abertamente golpistas para impedir a proclamación presidencial de Biden. E, mentres, contribiuiu a que o seu partido republicano perdera a maioría no Senado, ao liscar por incomparecencia a respecto dos seus dous candidatos polo estado de Georgia. Incríbel... O grande estado da Coca-Cola, a CNN, as Olimpiadas de 1996, B-52 e REM, de sempre conservador, garantindo un amplo ciclo progresista ( coa maioría no Senado, canda a Presidencia de Biden e a previa maioría da Cámara Baixa).

Trump non soubo administrar a súa potentísima forza electoral e política. Porque teimou en tentar resolver os seus problemas baixo a fórmula de aquí e agora. Moi probábelmente porque coñece moitos dados que sabe lle impedirán tentar volver á candidatura presidencial ou a calquer labor político. Velaí como segueu camiñar o ronsel de Hitler e Mussolini...despois miña ha vir o caos.

Trump deixa un partido republicano desfeito, tamén o amplo sector que defende prantexamentos supremacistas e antidemocráticos. Mais este sector, avaliábel en termos de entre 25 e 35 millóns de americanos (a meirande parte armados) seguerá a existir o 20-X, cando asuma a presidencia Biden e mesmo despois. Sen dúbida, o afundimento de Trump será un grande fracaso para eles. Mais, se a sociedade civil, os medios de comunicación e os sectores políticos demócratas non reaxen, axiña han atopar outro líder que poderá chegar facer invisíbel, no medio do fume dos milleiros de lumes, a bandeira das estrelas cintilantes.