Armas para Ucraína

En maio do ano pasado morreu en Saint Jean de Verges, Josep Almudéver Mateu. Tiña 101 anos. Josep Almudéver nacera en 1919 en Marsella, nunha familia de orixe valenciano, de Alcasser, o que lle permitiría contar con pasaporte español. En 1937, con apenas 17 anos, integrouse nas Brigadas Internacionais. Foi capturado en Alacante en 1939 e condenado inicialmente á pena de morte, posteriormente conmutada. Ao saír da cadea colaborou coa Agrupación Guerrilleira de Levante e Aragón ata que en 1946 exiliouse a Francia, ao caer parte da rede de axuda aos guerrilleiros. A súa vida ben podería dar para unha película, como a vida de David Carr, o brigadista inglés que é protagonista de “Terra e Liberdade”, a película que en 1995 dirixiu Ken Loach.

Carr e Almudévar son apenas dous nomes propios entre os mais de 35.000 mozos e mozas, socialistas, comunistas ou anarquistas, que dende as máis diversas partes do mundo converxeron na península para defender a República: 9.000 franceses, 4.000 alemáns, 2.500 estadounidenses integrados no Batallón Abraham Lincoln, máis de 2.000 ingleses e italianos... Teño que recoñecer que hai uns anos, emocioneime ao atopar no paseo marítimo de Wellington unha placa en lembranza dos neocelandeses que combateran en España. Non parei ata que me fixen cun exemplar da edición en español de “Kiwis Compañeros”, unha man chea de breves biografías daqueles homes e mulleres que loitaron pola República, no fronte ou en labores asistenciais, recompiladas pola equipa de investigación do profesor Mark Dervy, da Massey University.

Josep Almudéver Mateu escribiu con máis de 90 anos un libro: “El pacto de no intervención. Pobre República”, publicado en 2014, onde Almudéver relata a súa experiencia e co título denuncia un episodio negro para as democracias europeas: o acordo entre diversos países para non fornecer armas aos bandos enfrontados en España en base ao cal Francia e Reino Unido negaron este suministro de armas ao goberno lexítimo de España, o mesmo que Estados Unidos.