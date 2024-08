Arredor de 'Economía e poesía' de Yolanda Castaño, unha reflexión necesaria e o relato dunha loita persoal

Hai libros de ensaio que resultan necesarios para iniciar un debate serio sobre un asunto (non quero chamalo problema, aínda que se cadra debería), que sen ser estritamente de interese xeral resulta crucial para un colectivo (poetas) e para a colectividade (cando menos para esa que vive en galego).

Esta non é unha crítica senón un comentario arredor dun libro, escrito, observarán, como un micro-ensaio literario, sen máis pretensión que vindicar a necesidade seria de debater, sen liñas vermellas nin cancelacións baseadas no odio particular ou de clan. Por iso, disimulen, tamén incluín algunhas anécdotas persoais que considero que veñen a conto para ilustrar as varias reviravoltas do noso sistema literario, disecado até a fondura das cisternas máis agochadas neste libro, Economía e Poesía, da autoría de Yolanda Castaño.

Hai libros de ensaio fundamentais para unha terra e un tempo, e outros que non acadarán xamais esa categoría. O libro que hoxe comento ten a circunstancia dos primeiros, por oportunidade e contido, que son dúas características ben distintas. Oportunidade, pois en varias entrevistas que lle fun lendo nos últimos tempos, Yolanda, coas limitacións de espazo e de tempo típicas do xénero xornalístico, bosquexaba variados argumentos e explicacións da súa tese, mais non os desenvolvía en profundidade. Aquí, no libro si. Ela vai deluvando así, en progresión razoada, exemplos, argumentos, razoamentos e conclusións, pasando do individual ao universal, de xeito que na fin sabemos, con reiteración, cales son as súas coidas e cales as súa loitas, cales os seus afáns e cales tamén algunhas das cicatrices que este demorado proceso de reflexión levou aparellado. Todo isto nun ton por veces irónico e, xa se sabe, seguindo aos etólogos máis reputados, a ironía non é outra cousa que agresividade modulada polo ritual (neste caso as boas maneiras).