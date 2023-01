As Bestas / Santoalla

A complexidade que o documental Santoalla non agocha ten o efecto oposto e resulta máis desacougante, fai que o público se sinta máis concernido e desbote as interpretacións e solucións primarias

As Bestas fai pleno neste catálogo e reafirma as persoas espectadoras nas súas crenzas e maniqueísmos. Non sobordar as expectativas tranquiliza o público porque non lle move o chan debaixo dos pes. A complexidade que o documental Santoalla non agocha ten o efecto oposto e resulta máis desacougante, fai que o público se sinta máis concernido e desbote as interpretacións e solucións primarias. Sendo máis fiel á realidade poderiamos cualificalo de máis informativo. Éo, pero tamén é igual de artístico porque non hai arte sen entretemento pero tampouco sen intervención, sen desacougo ou sen transcendencia. De paso, o documental permite albiscar a solución aos conflitos das relacións humanas, inevitábeis, non pola vía do pánico e a punición senón pola vía da razón e a evitación.