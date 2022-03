As décadas de Antía Cal

*Texto lido por Aurora Marco o 28 de novembro de 2015 en Muras, onde Antía Cal -Tita do Mesón- recibiu unha homenaxe, coa descuberta dunha placa no colexio e o nomeamento de filla adoptiva

Bos días a todas e todos os presentes. Grazas ao concello de Muras e ao Observatorio da Mariña pola Igualdade por me convidar a estar hoxe aquí, nesta homenaxe tan merecida a Antía Cal, toda unha honra para min. Quero enfiar as primeiras liñas desta intervención con dous versos da poeta Xohana Torres, que forman parte do poema “Sibila en Ribadavia”, co que pechou o discurso de ingreso na Academia Galega, titulado significativamente Eu tamén navegar (2001): “É que nada se entenderá de todo/ se antes non regreso ao punto de partida”.

Regresar ao punto de partida significa botar a vista atrás cunha ollada de recoñecemento, cunha ollada de agradecemento ás mulleres que nos precederon porque, desde diferentes ámbitos de ocupación, elas nos deixaron a leira decruada, a semente botada e froitos vizosos que seguimos a saborear, como saboreamos, como valoramos, como admiramos, a traxectoria, como pedagoga e como muller, de Antía Cal.

Nesta ollada retrospectiva, vou facer unha pasaxe polas décadas de Antía Cal. Lembro, naquela primeira de 1920, a nena nacida na Habana, unha filla da emigración criada entre o agarimo dos seus e o da familia formada pola comunidade galega que facía a vida social arredor do Centro Galego. Unha infancia feliz, cos xogos da rapazada no Parque da Fraternidade, as películas que vía no cinema dun paisano das Pontes, as festas... Alí tamén fixo a descuberta da Galiza a través dos relatos do pai que, cada noite, lembraba para os fillos as paisaxes físicas e humanas de Muras. Da man da nai, Vicenta Vázquez Penabad, aprendeu a ler, para poder desfrutar dos suplementos infantís do Diario de la Marina, e tamén a escribir e algo de aritmética. Despois acudiría coa súa amiga Carmita Millor ao centro escolar do Centro Galego da Habana, o denominado "Plantel Concepción Arenal", que adquiriu enorme prestixio.

Naquel centro, alén do ensino preescolar e primario, había clases nocturnas de comercio, taquigrafía, corte e costura; unha Academia de Belas Artes e unha Academia de Música elevada ao rango de Conservatorio Nacional. Nel ensinaron galegos ben coñecidos –como o pedagogo Vicente Fráiz Andión ou o escritor Eduardo Núñez Sarmiento– e mulleres da colectividade galega, entre as que salientou unha mestra moi valorada pola comunidade, natural de Mondoñedo, Andrea López Chao, dirixente da asociación "Hijas de Galicia". Con ela coincidiu, sen dúbida, Antía Cal nos dous anos que asistiu a aquel centro antes de regresar á terra, porque ademais da docencia, Andrea López exerceu o cargo de directora e subdirectora. Nese Plantel, con abundante presenza feminina, comezou a formación e os estudos de piano a pedagoga que homenaxeamos, e alí escoitou falar –e viu un retrato enorme que a impresionou moito–, de Concepción Arenal, a penalista, socióloga, escritora, pensadora e feminista, aquela operaria da obra social que, segundo manifesta Antía nas súas memorias, "marcou a miña vida e as miñas primeiras lembranzas". Eses anos infantís na Habana tamén se decatou da importancia que ten o traballo para as mulleres. Como respondeu a dúas alumnas do Instituto Campo de San Alberto de Noia nunha entrevista publicada no número 3 da revista do centro, Entrepontes (curso 2011-2012):

"Eu doume conta que son a muller que son porque aqueles nove anos puxéronme no carreiro. Na Habana as curmás de miña nai todas traballaban; unha delas era farmacéutica... outras eran administrativas, pero todas vivían de seu... Eu pensaba que o traballo era fundamental para os homes pero tamén para as mulleres. E iso formou a miña vida e cheguei da Habana pensando que tiña que traballar en algo e que tiña que vivir do meu traballo. Ou seña, que a Habana foi para min unha escola".