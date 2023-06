As dereitas españolas e os impostos

Durante o mandato de Mariano Rajoy (2011-2016) no que a corrupción volveu ao primeiro plano (sería o primeiro Presidente do goberno español en activo, o único de momento, que tivo que declarar diante dos tribunais por un caso de corrupción e tamén que tivo que abandonar o Executivo por unha moción de censura motivada polo mesmo: a trama Gurtel onde numerosos directivos e o seu propio partido aparecen implicados) as promesas de baixada de impostos tampouco se cumpriron: a presión fiscal subiu do 32% do PIB ao 34,2% e a débeda pública se dispararía (do 69,9% do PIB ao 102,7%).

Como resume e antes de pasar a outro aspecto subliñar que as evidencias históricas nos ensinan que as dereitas españolas menten cando aseguran que baixarán os impostos cando gobernen e ocultan que con eles no goberno as débedas (publica ou privada) se disparan. O que si resulta verdade é que lle baixan os impostos as grandes fortunas disparando así as desigualdades sociais.