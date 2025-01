As dificultades dun matrimonio político de conveniencia

Polo momento, Junts e Puigdemont non poden repetir a mesma lóxica pactista que utilizaban, hai anos, CiU e Pujol. Daquela, a equidistancia coas forzas estatais permitía acordar indistintamente con Felipe González e Aznar dependendo das circunstancias concretas de cada momento

Nos últimos meses houbo síntomas reveladores dalgúns cambios a respecto da situación descrita anteriormente. A pesar da paralización na aplicación da amnistía decidida pola Sala do Penal do Tribunal Supremo, Junts non tivo reparos en coincidir con Vox e PP no rexeitamento dalgunhas medidas fiscais propostas polo goberno de Sánchez e apoiadas por outros socios parlamentares. Semellante afinidade rexistrada nalgunhas votacións do Congreso representou unha evidente incoherencia para Feijoo e Puigdemont. O dirixente do PP acometeu unha nova exhibición do seu relativismo táctico: despois de aplicar sen escrúpulos o chamamento de Aznar ("quen poda facer, que faga"), atopouse na incómoda circunstancia de facer compatíbel o apoio pechado a unha dereita xudicial que desexa o castigo exemplar para os independentistas coa necesidade de ir preparando novos escenarios de alianzas que permitan un maior illamento do actual goberno de coalición. Pola súa banda, o ex-presidente da Generalitat cuestionou, con esa actuación, a súa propia doutrina sobre a orde de prioridades que debe manexar o independentismo catalán.

Polo momento, Junts e Puigdemont non poden repetir a mesma lóxica pactista que utilizaban, hai anos, CiU e Pujol. Daquela, a equidistancia coas forzas estatais permitía acordar indistintamente con Felipe González e Aznar dependendo das circunstancias concretas de cada momento. Dende a crise de 2017, a actitude do PP no conflito catalán dificulta ou cortocircuita os achegamentos de ambos grupos en materia económica a pesar das súas coñecidas coincidencias en moitas das liñas definitorias do que se ven considerando a dereita liberal e conservadora europea.

Nalgunhas análises especulase coa posibilidade de que, nos vindeiros meses, Junts -e, se cadra, o PNV- apoien unha moción de censura presentada por Feijoo que permita forzar unha convocatoria electoral inmediata. Para resultar verosímil semellante hipótese debería darse, polo menos, unha condición imprescindíbel: a efectiva aplicación completa da amnistía que normalizase definitivamente o funcionamento de todos os partidos políticos. E tamén sería necesario que tanto Junts como o PNV estivesen dispostos a asumir o custe derivado da presenza de Vox nesa operación política. A ameaza que representa a coñecida competencia electoral de ERC e de Bildu constitúe un notábel factor disuasorio de cara a facer realidade semellante matrimonio político de conveniencia.