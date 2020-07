As eleccións do 12X, entre a caricatura e a vida

Con plan de saqueo e todo, ganará Feijóo e o seu Partido Oculto, seica. Iso din todos, e de tanta repetición xa é verdade autoenunciada. A verdade-verbo, pacientemente construída no día a día. O personaxe-verdade, o Gran Prestidixitador, o presidente paradigma: xestor, emblemático, omnipresente e omnipotente, ecuánime e xusto, moderado e sisudo, xusto e protector, sabio e sagaz, líder incontrovertible, o outro polo de identidade aldeá transcendente na simbiose nacional tan característica deste proceso electoral. Epidemiólogo experto, mesmo, el só e só el foi capaz de prostrar o virus máis daniño do último século. E aínda nos queixamos.

Así que, as datas da aclamación anunciada aproxímanse. E na fermosa panorámica, a interferencia molesta da pandemia inda existente impón a lei que xa coñeciamos. O heroe é entón silencio, ocultación, inhibición, sometemento da vida e dos dereitos ao interese particular e inmediato. Ata que dá coa falacia argumental que tan ben fermenta nas fábricas do cinismo opusiano en que esta xeración de políticos conservadores se criou con tanto esmero. Daquelas camas para hoteis e non para hospitais como grande argumento de demolición e privatización pasaron dun chimpo ao vixente que non vaia votar quen dea positivo. Iso si, voluntariamente. O modelo antiviral de Trump e Bolsonaro ten na Gran Prestidixitación unha abnegada sucursal rexional.

En tempo de crise, a caricatura é norma. A crise sistémica e de réxime non pechou, iso parece evidente, e por tanto a caricatura segue vixente polo menos desde que irrompeu AGE como molesta anomalía no doce estado sereno das cousas co ánimo de crebar o reparto dócil de sensibilidades entre tres almas complementarias. Seguirá aí mentres haxa unha mínima posibilidade de impugnación e ruptura. En realidade, a política da representación é caricatura en si. Iso desvelou a anomalía 15M, a anomalía AGE, a ousada anomalía das mareas municipais, mesmo contra as voces conservadoras que desde distintos territorios identitarios acusaban de antipolíticos os movemento máis políticos das últimas décadas. E había que combater as anomalías.

Combatéronas. E tamén se facilitou desde dentro algún combate. Pero iso haberá que analizalo no seu momento. O que deu de si ata hoxe aquel proceso e, sobre todo, o que pode ofrecer de aquí en diante. As esperanzas e as frustracións, as reaccións termidorianas, as irresponsabilidades compartidas, as razóns polas cales se permitiu a unha interpretación repulsivamente reaccionaria do nacionalismo dinamitar un proceso de unidade popular co obxectivo de substituílo pola quimera dun partido nacional, á medida dun líder cativo e unha corte ruín, que terminou en caricatura instrumental para un simple troco de favores. Pero non se trata de axustar contas senón de encontrar colectivamente as fórmulas de seguir construíndo instrumentos adecuados para intervir nesa continua brecha que non para de abrirse entre posuidores e agredidos.

"Cómpre entender todo o que está en disputa e cómpre vencer. Cómpre evitar a redución ao círculo eterno do mapa político galego previo a 2012, e empezar pola necesidade de desaloxar o Gran Prestidixitador da escena"

A brecha é a fenda da ruptura. Non desaparece, porque as condicións que a crean non mudaron. Deu ás veces a sensación de contraerse, e serían moitas as causas, pero nunca para de crecer, en realidade. E de esgazar o tecido social de maneira profunda. Segue esixindo instrumentos políticos para a ruptura máis alá das tres almas complementarias (conservadora, progresista e nacionalista) que se superpoñen mecanicamente aos antagonismos sociais. Segue sendo imprescindible articular eses instrumentos da maioría social, non instrumentos de representación, senón de participación e toma de decisións. Máis alá do resultado que dea toda a tremoia da representación deste 12 de xullo.

Neste universo da caricatura, onde nos queren reducir a personaxes de trazo simple dunha novela gráfica inzada de lugares comúns, non podemos saber que é o que vai pasar o domingo. E menos cando todas as luces están orientadas na mesma dirección. Non hai profundidade, non hai releve, non hai movemento nin vida na caricatura. Debatémonos entre sermos unha fotografía en ton sepia ou esgazar no tecido da realidade para descubrir o que hai máis alá do plató da vida do show de Truman. Cómpre entender todo o que está en disputa e cómpre vencer. Cómpre evitar a redución ao círculo eterno do mapa político galego previo a 2012, e empezar pola necesidade de desaloxar o Gran Prestidixitador da escena. Pero non porque ese desaloxo sexa a conclusión de nada, senón porque é condición indispensable para empezarmos a respirar colectivamente as galegas e galegos, que aspiramos a vivir coa dignidade e o benestar imprescindibles. Condición de partida.

A disputa que se expresa nesa encrucillada é moi nítida: asumirmos a aposta do réxime, cos seus medios mobilizados coma nunca, de recomposición do doce e estable mapa político de tres almas previo a 2012 e a dirección inmaculada do Gran Prestidixitador, ou ben teimarmos en que a brecha continúe aberta mentres continúen as razóns da súa existencia, a desigualdade, a explotación, o diferimento das nosas capacidades políticas, o roubo como plan supremo, a privatización do que é de todos, a destrución da saúde, dos coidados e da educación públicas, o imperio do lucro duns poucos sobre as vidas da inmensa maioría. Non é unha disputa identitaria, é unha confrontación entre unha forma de vida e unha forma de caricatura.