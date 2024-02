As eleccións do antroido

Dicía eu hai máis dun cuarto de século nun pregón que titulei ‘o antroido do futuro’: “O disfrace de antroido permite facer moitas cousas que en outro caso serían vistas con moi malos ollos”. Tal parece que nas eleccións ocorre algo semellante cos candidatos, que se acollen ó dito castelán ‘Prometer ata meter, e logo de meter, esquecer o prometido’. Claro que o citado dito tamén se está a aplicar máis e máis no día a día político.

Tamén apuntei daquela que “disfrazarse ten os seus límites”. Pero iso parece que ao menos está murcho, se non caducou. Tanto no antroido como na política. No antroido, porque a diversidade na sociedade actual pode sobrepasar de longo a caracterización das antigas máscaras, e o disfrace confírmase como iso, como disfrace, e polo tanto, perde parte da súa realidade e do seu impacto. E, na política, porque entre ocultacións, falsas novas e diversos outros desaxustes, parece que pouco importa para os votos e outras cousas o que fagan os políticos, senón que só importan as relacións que teñan tecido con outros poderes (mediáticos, empresariais cando non son os mesmos que os anteriores, etc) para lograr e manterse no seu poder, a veces concibido como principal e outras só como poder vicario daqueles nos que procuran apoio.

Unha nota final: no último caso apuntado no parágrafo anterior, o título deste artigo quizais debera cambiarse a algo como 'as eleccións dos antroidos' ou 'a elección do antroido'.