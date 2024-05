As fake news do PSOE

O luns 29-A Sánchez Pérez-Castejón pechou o seu proceso de autoescoita decidindo a súa continuidade na presidencia do Goberno do Estado, canda a súa ratificación de si propio como “deus ex machina” dun indeterminado proceso de rexeneración democrática que, pola contra, as forzas alleas ao PSOE que votaron hai poucos meses pola súa investidura apoiaron nese curto periodo, transcendendo a falla histórica de compromiso do político madrileño e máis do PSOE a respecto do necesario programa de rexeneración democrática.