As gloriosas fragancias da Gloria

Xa talmente apampado, foi o ruído dun coche, que non cheguei a ver, quen chamou novamente a miña atención. Pronto saín de dúbidas ao ver como Gloria se asomaba polo canellón. Había tempo que non sabía dela. Viña cunha bolsa na man e trataba de pasar desapercibida, mais ao decatarse da miña presenza detívose un instante para saudar. Seguiu o camiño cara a casa do Néstor e, antes de atravesar a porta, o perfume que a acompañaba aromatizou o ambiente cun doce cheiro a amorodos maduros. Ao pouco, a piques de retirarme, un agradábel olor a patacas fritas con cebola mudoume a idea e fiquei alí fóra para gozar daquel marabilloso pracer, mentres durara. Cando parecía que o cheiro a tortilla se esfumaba, o intenso recendo a pementos fritos non só me remontou a aqueles veráns inesquecíbeis senón que me disparou coma unha bala cara a porta da cociña do veciño, ata o punto de abrila de súpeto. Xa cun pé dentro, ao vir Néstor de cara a porta, escuseime e expliqueille a razón da miña inoportuna actitude. Non necesitou porfiarme para que degustase con eles os incomparábeis e saborosos manxares que, daquela, tamén xa me estaban entrando polos ollos. E así, sen pensalo, foi como gocei das glorias da Gloria. Aquela tortilla de patacas con cebola e os pementos fritos con cachelos conforman os mellores recordos que se foi hai uns días, mais semella que pasou unha eternidade.

[O meu tío Lisardo non comprende como pode ser posíbel que, existindo miles de restaurantes, non atopemos un capaz de evocar aqueles auténticos manxares do pasado que nos fixeron gozar tanto, ata o punto de conseguir extasiarnos]