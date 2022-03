As guerras tamén cotizan en Bolsa

"O lobby armamentístico español ven de vender mais de 2.800 millóns de euros en armamento aos países involucrados na guerra do Iemen" (PUBLICO, 11.03.2022)



Aínda que na actualidade o foco mediatice estea na guerra en Ucraína, son decenas os conflitos bélicos abertos no mundo como demostra o dato de que neste ano 2022 se calcula que superen os 85 millóns as persoas forzadas a fuxir dos seus países por mor dun conflito bélico (ACNUR): a cifra mais elevada dende que finalizara a II Guerra Mundial.

Deixando a un lado a indignación que provoca esta situación e entrando no miolo dos distintos conflitos bélicos que asolan este planeta terra si, por caso, analizamos o comportamento das bolsas poderemos chegar a coñecer i entender mellor algunhas das súas causas últimas xa que a primeira vista pareceran froito so de condutas políticas irresponsables e desapiadadas. Compre facelo por que, como moi ben explica Juan Hernández Vigueras (1) as armas e as guerras forman, hoxe en día, parte do xogo financeiro de bancos e de fondos de investimento de alto risco que invisten –e/ou participan no accionaríao- en empresas que fabrican e venden armas agardando obteren zumarentas ganancias.

Tódalas evidencias empíricas din que levamos anos metidos nunha carreira armamentística a nivel mundial. Unha carreira armamentística a que non son alleos nin os bancos nin os fondos de investimento de alto risco como por caso revelara no seu día a crise da débeda grega. Evidencias que levan a que o citado autor invite a que nos fagamos preguntas como as seguintes: ¿Pode haberen un control da carreira de armamentos sen controlar os canles que facilitan o seu financiamento?, ¿ata que punto o negocio das armas está incentivado polos fluxos de diñeiro que se invisten en valores bursatis relacionados con a produción de armamento?, ¿contribúe a especulación financeira a aceleración desa carreira armamentísta?.

Son moitas as evidencias dos vínculos entre as finanzas e a carreira armamentística e desta coa proliferación de continuos e recorrentes conflitos bélicos

E así se comprende por que o que se segue chamando nos EEUU como the war on terror -a guerra contra o terrorismo-, expresión acuñada no seu día pola Administración Bush para a invasión de Iraq e que servira tamén para xustificar tanto a guerra en Afganistán como a tensión bélica con Irán e noutras áreas, tivo como resultado un maior gasto polas forzas armadas en armas ofensivas, sistemas de defensa, equipos de comunicacións, vixilancia, protección blindada e material de uso militar. Na lista de corporacións estadounidense beneficiadas por esta política de gasto militar se inclúen xunto a nomes coñecidos en todo o mundo como Boeing ou General Dynamics, outros que só se coñecen no ameto estadounidense como Alliant Technologies, Allied Defense, Applied Signal Technology.......... " (J. Vigueras, op.cit.)