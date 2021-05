As meniñas da diáspora tamén falan galego

A neurociencia dinos que transmitir coñecemento na lingua nai, beneficia a asimilación e comprensión de calquera concepto novo, facéndose máis rápido que noutra lingua, pero tamén nos di que a información que é emocional pode ser mellor consolidada, que a información que non é emocional. Que dicirlle ás meniñas, -quérote-, non só lles transmites este sentimento maternal, senón que lles consolidas tamén o amor á lingua. Neste caso o galego é a mellor das ferramentas para a aprendizaxe máis efectiva.

Que unha lingua sega viva non depende do número de falantes, senón da fortaleza que mostre. Pero pensando noutras fronteiras, o galego tamén en oportunidades. Que tanto se menospreza os procesos migratorios do pasado e do presente, e que esquecida está a comunicade galega no exterior que conservamos o galego coma marca de identidade. E aquí comeza as eleccións lingüísticas que se presentan na vida. Que pequeniño se queda escoitarlle a alguén; -falo galego porque vivo en Galicia.

Sexa polo exilio ou pola emigración, a de antes ou o de agora, a Galicia exterior é o fogar das novas crianzas que beberon de dous países ó mesmo tempo. Os centros galegos e colectividades galegas da emigración, anque non se sabe nin que existen, axudaron a manter a cultura e o idioma con fortaleza. Dende a música e o baile tradicional, ata a cultura en toda a súa dimensión fixeron que o galego florecera espallado polo mundo. Cantos bailes tradicionais se ensinan nos centros galegos, e cantos sons de gaitas e pandeiretas se escoitan por todos os recunchos do planeta, dende Nova Jersey ata Montevideo. Radio, música, gastronomía, festas, revistas e xornais culturais, ou ata movementos cívicos-sociais.

As meniñas nacidas da diáspora son o alento e o fermento das voces espalladas máis alá do territorio galego, pero reflicten igual ou maior paixón pola súa identidade que o fan os de dentro. Son as transmisoras sen complexos da lingua de seu. Son elas as que estenden pontes entre Galicia e a comunidade galega no exterior, as abandeiradas, e quen mellor saben espallar a galeguidade entre culturas.

Cando nunca tantas linguas estandarizadas, nin tantos programas de accións de políticas lingüística en recuperación estiveron en marcha, que pouco interese hai pola existencia e difusión da cultura galega, incluída a lingua, fóra do territorio galego. Pero tampouco as reivindicacións da galeguidade do exterior son defendidas por aqueles que levantan bandeiras no Obradoiro o día das letras.

O traballo de dinamización cultural da comunidade galega no exterior é grandiosa, pero invisible no territorio galego. Custa moito entender como se ignora a Galicia exterior cando o galeguismo cultural rexurde case sempre desde fóra

E velaquí están, tan lonxe e tan preto, pero tan esquecidas. A proxección exterior do galego non existe, pero aínda así, perdura e mantén unha capacidade de resiliencia sorprendente, como pode ser isto posible? O traballo de dinamización cultural da comunidade galega no exterior é grandiosa, pero invisible no territorio galego. Custa moito entender como se ignora a Galicia exterior cando o galeguismo cultural rexurde case sempre desde fóra. Dende o movemento Nunca Máis que xurdiu con máis forza no nicho do Ateneo Popular Nou Barris, xunto coa explosión reivindicativa que se coceu e artellou pola comunidade galega en Barcelona, ata só pensar que o galeguismo e as grandes obras da literatura galega do século XX xermolou dende a emigración. Todos os proxectos da sociedade civil galega no exterior fixeron moito pola cultura e pola lingua e sen notaría, mágoa que se menosprece a súa existencia.

Os galegos e galegas na emigración deberíamos tamén ter o dereito de dispoñer de servizos culturais lingüísticos na lingua galega tal e como recolle o Estatuto da Autonomía. Nin dereito a ter unha contrasinal que dea acceso ós cursos en galego na rede, ou a actividades culturais na lingua galega. E xa non digamos posibilidades practicamente inexistentes no eido educativo.

De novo existen moitas razóns para que o galego da diáspora sexa unha ferramenta para establecer fortes pontes culturais, porque é un idioma consolidado na necesidade de expresar sentimento de identidade. Ó non darlle visibilidade, ó ser indiferente a esta realidade, dificultáselle á comunidade galega do exterior a posibilidade de manter o vínculo coa cultura das súas orixes e de reforzar os trazos de identidade, sobre todo ás xeracións que naceron fóra, xa non só ás emigradas.

A pesares de todo isto, a lingua da diáspora segue a latexar, e todo é grazas a elas, e a eles. A Xela séguelle o futuro, e chámanse Jane, Paula, Sabela, Antía, Shayla, Hanna ou Rosalía, todas as meniñas que falan galego aínda que naceron fóra de Galicia, ás biculturais, tamén para vós, feliz día das letras galegas.