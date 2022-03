As nais non necesitan goles

Son pai de neno futbolista. Pido desculpas. Din que non son dos peores, pero tampouco se pode facer moito caso do que din. É certo que nunca insulto a un árbitro, que xamais discuto co público adversario. Sen embargo, levo comigo o estigma. O estigma da competitividade, o da rivalidade, o de mirar o terreo de xogo coma un campo de batalla no que algún ente descoñecido parece cuestionar a nosa valía persoal, esa que queremos ver encarnada nun herdeiro mentres brinca pola herba artificial con camisa de raias. Ánimo, campeónnn! Arrassssa con eles! Nalgunha gravación doméstica lembro na miña cara un rictus de tensión coa que non me recoñezo fóra dese ambiente. Pero iso xa o solucionei: agora nunca vexo as gravacións.

Creo non ser diferente aos outros. Fíxense en calquera pai na beira dun campo. Estatisticamente, o seu fillo nunca será profesional, pero agarda ansioso por esa xogada na que o seu retoño logre eludir as mesmas leis da gravidade ou que mute inesperadamente a estratexia ata colocar a mellor oportunidade aos pés do seu protexido. Aiii!! Pero non o vedes que está alí soíño e desmarcado!? O nirvana podería ter forma dun quebro diabólico diante dun coitado contrincante, un pase trazado con tiraliñas ata a cabeza do dianteiro centro, a sacudida violenta da rede contraria froito dun furolo estratosférico. Mimá!! Que fenómeno teño na casa!!