As prazas de aparcamento para as persoas con discapacidade

O 3 de decembro, é o Día Internacional das Persoas con Discapacidade, e moitas persoas con discapacidade ou problemas de mobilidade teñen dificultades para levar a cabo actividades cotiás como percorrer a cidade ou conseguir un aparcadoiro para o seu vehículo. Polo tanto, hai prazas de aparcamento para discapacitados reservadas para membros deste grupo. Non obstante, a pesar do seu carácter xeneralizado e da súa validez tanto a nivel nacional como internacional, o seu proceso de aplicación e uso non é o mesmo en todas as localidades xa que cada municipio ou comunidade autónoma ten unha regulación diferente ao respecto.

As prazas de aparcamento para discapacitados deben cumprir unha serie de requisitos e, aínda que son os concellos e os seus concellos os que os establecen, hai algúns de carácter xeral.

Entre eles están:

As prazas de aparcadoiro para discapacitados están situadas preto dos accesos peonís e das entradas accesibles a edificios , transporte público (tren, tranvía, estacións de autobuses, etc.) ou servizos públicos.

As zonas de aparcamento reservadas para discapacitados deberán ter acceso e un itinerario peonil. Ambos deben ser accesibles e comunicar aparcamentos reservados coas vías públicas.

Todas as prazas de aparcamento con discapacidade están marcadas de xeito visible e distinto, horizontal e vertical e inclúen o Símbolo Internacional de Accesibilidade e a prohibición de estacionar nelas para persoas sen discapacidade. A sinalización horizontal das prazas de aparcamento con discapacidade é antiescorregadizo.

Nos espazos naturais, as prazas de aparcamento para discapacitados poden axustarse ás peculiaridades do contorno para manter un certo equilibrio paisaxístico e estético aínda que sempre se diferencian do resto.

As dimensións mínimas dos aparcadoiros reservados para persoas con discapacidade son a batería ou semi- batería de 3,60 metros incluída a zona de transferencia.

A zona de transferencia para prazas de estacionamento con discapacidade comunica de xeito accesible coa ruta peonil.

Se hai unha agrupación de lugares dispostos en batería e liña, pódese compartir a zona de transferencia por máis dun lugar. Aínda así, esta zona debe ter un ancho mínimo de 1,4 metros.

O uso de prazas de estacionamento con discapacidade está ligado á posesión dunha tarxeta de estacionamento para persoas con mobilidade reducida (PMR) . A súa solicitude depende de cada municipio, aínda que en xeral son necesarios dous requisitos para conseguila:

Acreditar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% . (polo tanto, necesitarás o teu certificado de discapacidade)

Ter unha escala de mobilidade reducida positiva.

Para obter este certificado, o interesado deberá dirixirse a un centro para ser valorado por un dos equipos de Valoración e Orientación (EVO) aprobados e oficiais de cada comunidade autónoma.

A tarxeta de estacionamento con discapacidade outórgase a persoas con discapacidade física. O resto de diversidades funcionais (intelectuais, auditivas, etc.) non poden acceder a el. O seu uso é persoal e intransferible aínda que tamén se pode usar cando o propietario é usuario do coche, aínda que non sexa o seu condutor.

As persoas con mobilidade reducida en posesión dunha tarxeta de estacionamento con discapacidade teñen dereito a solicitar e obter persoalmente unha praza de estacionamento reservada. As condicións particulares desta reserva dependen de cada concello, que decidirá cantas delas se empregan para este propósito e quen ten prioridade para conseguilas.

Serán tamén os responsables de establecer, nas condicións que consideren, a creación de prazas de aparcamento para discapacitados a petición específica dun solicitante.

Hai dous tipos de prazas de aparcamento con discapacidade que se poden reservar:

De orixe: os que se atopan preto do domicilio da persoa con discapacidade.

Destino : normalmente situado en zonas de uso común como edificios públicos, centros de saúde, profesores, deportes, comerciais, de lecer, etc.

Nos dous casos, o titular da tarxeta debe ser o condutor do vehículo e presentar a documentación relativa á súa validez e validez . A concesión deste último centrarase na necesidade de que este acceda á área de traballo. Neste caso, á documentación anterior deberase engadir un certificado de empresa acreditativo do lugar de traballo.

Unha vez concedida a praza de aparcamento de discapacitados, o Concello deberá pintala e asinalo co rexistro do seu vehículo . No caso de crear unha nova praza de aparcamento por petición dun solicitante, debe cumprir os requisitos que vimos no punto segundo deste artigo.

En calquera caso, se queres unha praza de estacionamento reservada para discapacitados, o mellor é informalo no teu concello. Alí aconsellarante sobre todo o que necesites para tramitar a túa solicitude.