O Freud de 23 anos xa foi coñecido por estas terras debido á difusión dun dos seus traballos en 1879 polo médico Ramón Varela de la Iglesia, catedrático de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela, un excepcional divulgador das novidades científicas do seu tempo

Sigmund Freud (1856-1939) foi un dos pensadores máis influentes do século XX. Fundou a psicanálise, exerceu unha grande influencia no ámbito da Psiquiatría e da Psicoloxía e tamén no mundo cultural. As súas propostas sobre esas cuestións chegaron a España e Galicia nas primeiras décadas do século XX e neste artigo comentaremos brevemente esa recepción, pero a novidade que hoxe presentamos tivo lugar bastantes anos antes. Veremos como o Freud de 23 anos xa foi coñecido por estas terras debido á difusión dun dos seus traballos en 1879 polo médico Ramón Varela de la Iglesia, catedrático de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela, un excepcional divulgador das novidades científicas do seu tempo.

A orixe xudía

Freud naceu en Příbo, na Moravia da actual República Checa, daquela parte do Imperio austríaco. Sempre estivo orgulloso da súa procedencia xudía, pero permaneceu alleo á relixión, de feito era ateo e moi crítico co papel das relixións na historia. Sigmund sabía que formaba parte dunha comunidade perseguida en diversos momentos da historia, que, por exemplo, non acadou a igualdade de dereitos cívicos e políticos en Austria ata 1867, despois de que el nacera. Nas décadas seguintes Viena sería un salientable centro para o desenvolvemento do pensamento moderno, coa actividade de numerosos filósofos, artistas, científicos e escritores, destacando o coñecido como “Círculo de Viena”, que entre 1924 e 1936 agrupou a salientables pensadores de diferentes áreas. Bastantes deses intelectuais eran de orixe hebrea.

O impacto da activa comunidade xudía en Viena, un 10% dos seus habitantes en 1938, estivo acompañada do incremento das posicións antisemitas desde fins do século XIX en Austria, creándose en 1888 un partido contrario á presenza xudía que levou ao seu candidato, KarJ Lueger, á alcaldía de Viena en 1895 e uniu o histórico antisemitismo católico co novo de tipo económico e racial. Co acceso dos nazis ao poder en Alemaña en 1933 queimáronse libros de prominentes autores hebreos, como foi o caso de Freud, por perverter “todo o que había de nobre na alma humana”. Cando o 12 marzo de 1938 Austria foi anexionada por Alemaña, comezou a persecución da comunidade xudía nese país. Inicialmente un Sigmund enfermo pretendeu permanecer en Viena pero –á vista da represión– fuxiu o sábado 4 de xuño de 1938 para Londres. Catro irmás morrerían no campo de exterminio de Treblinka, no terrible Holocausto sufrido pola comunidade xudía. Que pensaría Freud hoxe ao contemplar o xenocidio en Gaza de mans do Goberno israelí?