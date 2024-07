As relacións entre PP e VOX

O partido de Feijoo recibe un agasallo imprevisto co abandono das posicións gobernamentais de Vox pero ten unha asignatura pendente dende hai algúns anos: clarexar se quere ter unha liña política e ideolóxica nitidamente diferenciada

O partido de Feijoo recibe un agasallo imprevisto co abandono das posicións gobernamentais de Vox pero ten unha asignatura pendente dende hai algúns anos: clarexar se quere ter unha liña política e ideolóxica nitidamente diferenciada dos que foron -ou seguen sendo- os seus socios en gobernos municipais e autonómicos ou se pretende facer seguidismo das políticas do grupo de Abascal. Do PP só se escoita o seu "antisanchismo" obsesivo pero non se coñece un proxecto alternativo suficientemente sistematizado en materias tan relevantes como a inmigración, o modelo territorial do Estado español, a construción da UE ou as prioridades económicas. O ex-presidente da Xunta ou non sabe ou non resposta: só agarda que o desgaste e a división da actual maioría parlamentar lle abra as portas da Moncloa.