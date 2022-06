As sombras das novas tecnoloxías

Con este pequeno texto só pretendo poñer o foco nalgúns dos maiores riscos da actual dixitalización que, polo ben das maiorías, deben evitarse o que esixiría mudalo rumbo actual, algo só posible con unha maior participación pública

Camiñamos deica unha dixitalización masiva e os países que non emprendan esta senda irán quedando atrás. Poida que moi atrás e por moito tempo. Dito o anterior compre tamén subliñar que non hai unha única senda para a dixitalización. Mais aínda que a senda actual, que nos marcan as tribos da IA (Intelixencia Artificial) quen en Occidente xiran en torno as todopoderosas GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft) e en Oriente en base as BAT (Baidu, Alibaba e Tencent), non está pensada para beneficio das maiorías, pois dispara a desigualdade ao tempo que agocha moitas incertezas e grandes riscos polo que compre pensar en corrixila (AMY WEBB: "Los nueve gigantes")

Neste marco con este pequeno texto só pretendo poñer o foco nalgúns dos maiores riscos da actual dixitalización que, polo ben das maiorías, deben evitarse o que esixiría mudalo rumbo actual, algo só posible con unha maior participación pública.

1. As novas tecnoloxías, que alimentan o que algúns autores/as chaman "o capitalismo da vixilancia", son instrumentos de acumulación de ganancias do capital nesta fase da mundialización neoliberal. Instrumentos que teñen un sistema de funcionamento e crean un modo de acumulación que agochan enormes riscos para as persoas e para os países. Non son neutrais nin moito menos pois son unha parte relevante da actual lóxica de dominación do capitalismo mundial. Non son, por tanto, entes autónomos que apareceran e alcanzarán a súa actual dimensión independentemente das dinámicas sociais. Por caso cada vez é mais evidente que as tribos das novas tecnoloxías precisan para os seus negocios "un capitalismo sen leis -laborais, fiscais, ambientais...- nin control público", un capitalismo cuxo paradigma é a mundialización neoliberal.

2. A extensión da iA, ao través da tribo das GAFAM, está provocando en occidente grandes retrocesos en dereitos laborais que tanto esforzo custaran conseguir. Retrocesos que afectan, por caso a xornada (os traballadores están agora a disposición dos directivos, empresarios e clientes as vinte e catro horas do día), ao número de empregos (estanse suprimindo un crecente número de postos de traballo tanto no ámbito privado como público), a saúde laboral (está suficientemente comprobado que a continua exposición a aparatos informáticos que emiten ondas deteriora a saúde dos traballadores), a negociación colectiva (ao fomentar o traballo na casa restan poder negociador aos traballadores) e aos salarios (co traballo a domicilio os empregados asumen parte dos custes salariais fixos e variables) (GRUPO MARCUSE: "La libertad en coma")