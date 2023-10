As vacacións das enfermidades

A práctica do PP de reducir o número de camas hospitalarias en verán (665 na Galiza) é unha estratexia equivocada: si xs pacientes dende Urxencias non suben a planta por non ter as camas abertas, xs que as precisan dende Urxencias dos Hospitais, non poden liberar o servizo, para poder atender a outrxs pacientes. A maiores, si os Centros de Saúde están baixo mínimos, as persoas que precisan asistencia, e non son atendidxs, irán ós Servizos de Urxencias e o colapso está garantido (como o vemos todxs xs que utilizamos a Sanidade Real e non o ven xs que cobran por resolver estos problemas). Os eufemismos, levan a pensar que falan para tontxs: en lugar de falar de peche de camas dín: “reorganización asistencial”, e que “as camas e as plantas non se pechan, si non que se “adaptan” á demanda e ás vacacións do persoal”...e quédanse tan anchos!

Que se produza todolos anos, non quere dicir que “é o normal”: as entidades que defendemos a Sanidade Pública, sempre dicimos que precisamos inversións, para reducir as listas de agarda, tanto en consultas, como en probas dianósticas, como en intervencións cirúrxicas, pero claro, para ísto, precísase persoal e...sobre todo cartos, algo que a administración do PP, con once mil millóns de orzamento para o ano 2023, non está disposta a facer...

Sempre nos preguntamos, que fan con ese diñeiro do que dispoñen cada ano? Non poden destinar “algo máis” a resolver os problemas do ben máis preciado que temos, que é a nosa saúde!