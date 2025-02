As zocas polo couce

Acordeime daquela famosa cita atribuída a Groucho Marx, "estes son os meus principios. Se non lle gustan teño outros", que sen dúbida está de moda. Ángel Graña ten unha frase mellor, "os principios polo couce", fortes e duradeiros, coma as zocas do seu avó

Non é de estrañar que Ángel Graña con catro anos fose á escola unitaria coas mellores zocas da parroquia, cómodas, duras, lixeiras e quentes. Tampouco é de estrañar que cos anos fose un bo carpinteiro, traballo que lle gustaba, e que aquel humanismo que o rodeou na infancia o transformase no que hoxe é, un celador de urxencias empático cos doentes e un compañeiro ideal para resistir as quendas de noite pasados os 55, cando a cabeza e o corpo están en fases diferentes, e xa se sabe que a xuventude non é eterna nin idílica. Tampouco estamos, como Bukowski, esperando a morte coma un gato que saltará sobre a cama, pero avanzada a noite, cando os pacientes chegan a conta gotas e o silencio invade os corredores e as consultas de urxencias, gústame escoitar as súas reflexións pausadas e confío no efecto protector do compañeirismo, sobre todo agora, nestes tempos de individualismo feroz, que queren que vivamos rápido e de modo competitivo, e por se fora pouco, agresivos cos diferentes. Neste contexto, ás 5 da madrugada, Ángel rebélase contra os que se aproveitaron dos inmigrantes africanos nunha explotación agrícola de Begonte: "como pode ser?", pregúntase. E con calma enumera as razóns que o levan a rebelarse. Interrompe os comentarios para atender con dilixencia a petición dunha enfermeira, traslada un paciente a radioloxía e ao regreso, coma se a conversa non se cortara, continúa cun xesto de perplexidade e co rexeitamento frontal de toda actitude xenófoba. Esgrime os Dereitos Humanos e a emigración galega como razóns de peso, realmente coñecidas por todos, pero ignoradas cando o que se pretende é desandar.

Ás oito, recibido o relevo e xa no vestiario, acordeime daquela famosa cita atribuída a Groucho Marx, "estes son os meus principios. Se non lle gustan teño outros", que sen dúbida está de moda. Ángel Graña ten unha frase mellor, "os principios polo couce", fortes e duradeiros, coma as zocas do seu avó.

De que me falará na próxima quenda de noite?