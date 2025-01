Asunción Martínez Bara, saudar co puño ergueito

Antes da evacuación cara Valencia, Asunción prestou servizos na coñecida Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico de Madrid, un organismo que con poucos medios e moito traballo logrou salvar da rapina e o saqueo centos de bibliotecas públicas e privadas

O trebón da contenda chegou cando Martinez Bara contaba con 34 anos. Trasladada a Valencia, o 4 de maio de 1937 solicitou ser readmitida no emprego tras o cese decretado para todos os funcionarios por mor do Decreto de 27 de setembro de 1936. Na instancia dirixida ao ministro de Instrución Pública e Belas Artes, a bibliotecaria achegou o seu carné de militante de FETE-UGT asinado o 22 de setembro de 1936 así como a carta de identidade no socialista Sindicato de Trabajadores en Archivos, Bibliotecas y Museos (STABYM), organismo no que se integra no momento da súa fundación o 9 de xaneiro de 1937. Tamén fixo constar a súa adhesión ao Frente Popular de Funcionarios dende outubro de 1936. Todo isto provocou que as autoridades republicanas cualificaran a Asunción Martínez Bara como “muy leal”, cunha capacidade laboral “excelente” e un celo profesional “bueno”. Esta chamada “carpeta verde” ou “expediente rojo”, segundo a denominación franquista, pode consultarse no Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA) baixo a signatura Educación 31/7083.

Antes da evacuación cara Valencia, Asunción prestou servizos na coñecida Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico de Madrid, un organismo que con poucos medios e moito traballo logrou salvar da rapina e o saqueo centos de bibliotecas públicas e privadas. En novembro de 1936, co traslado á cidade do Turia, Martínez Bara foi nomeada responsábel da Casa da Cultura valenciana, unha especie de residencia de intelectuais antifascistas desprazados desde a capital do Estado. Alí, Asunción trabou unha fonda e sincera amizade con María Moliner e en Valencia vivirá todo o desastre da sublevación e a guerra contra a República.

Máis tarde, Asunción foi enviada ao Instituto Obrero de Valencia (IOV), responsabilizándose da súa biblioteca. O IOV foi creado polas autoridades republicanas en 1936, coa guerra xa iniciada. O obxectivo era dotar ás clases populares dun nivel de formación adecuado para reconstruír o país cando a guerra rematara. O valenciano foi o primeiro doutros institutos inaugurados con posterioridade en territorio leal á República: Sabadell, Barcelona, Madrid, Alcoi... O novo ensaio pedagóxico do IOV permitiu á bibliotecaria coñecer a personalidades como Samuel Gili Gaya, Rafael de Penagos, Victoria Zárate, Antonio Machado ou León Felipe, por citar algúns. A institución foi proscrita en 1939 e o esquecemento chegou até a morte do ditador Franco. En 1986 un grupo de antigos alumnos fundará en Valencia a Asociación Cultural Instituto Obrero (ACIO).