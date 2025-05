Aumenta a tibieza reitoral ante o xenocidio palestino

Señores reitores e señoras reitoras:



Desculpen a ironía.

Ás veces resulta útil para dirixir a rabia. Esta é unha desas veces.

Despois de dezanove meses de terror xenocida.

Sorpréndenos que o seu último comunicado do 26 de maio de 2025 pida "o cesamento da violencia en Gaza e o respecto estrito ao dereito internacional humanitario" como se desde o seu comunicado anterior (9 de maio de 2024), que xa entón se pedía "o cesamento inmediato e definitivo das operacións militares do exército israelí" e "que o estado de Israel respecte o dereito internacional e permita a entrada en Gaza de toda a axuda humanitaria", o estado sionista non seguise masacrando, bombardeando hospitais, escolas, tendas de campaña, e impedindo a subministración de auga, alimentos, menciñas ou o necesario para consumar un exterminio planificado e declarado.

Tamén nos alegra que nese último comunicado se sumen a un "clamor" internacional cando ata a Comisión Europea decidiu ler os seus propios Tratados, especialmente o Acordo de Asociación UE-Israel, para comprobar se, como dita a Corte Internacional de Xustiza, o estado sionista incumpre tanto o dereito internacional como o artigo 2 do citado acordo, tendo indicios suficientes como para xulgalo por xenocidio e crimes de guerra. Quizais ese "clamor" que por fin están escoitando non teña tanto que ver cos milleiros de crianzas desmembradas, amputadas, queimadas vivas ou morrendo de fame e sede, senón coa peza radiofónica (Universidades españolas colaboran con entidades de Israel malia o compromiso para vetar acordos, 07:23h) que a Cadena Ser emitiu catro horas antes da publicación do seu comunicado, nova na que a Rede Universitaria por Palestina denunciaba que as nosas universidades seguen asinando colaboracións con entidades israelís malia o ditame consultivo da Corte Internacional de Xustiza do 19 de xullo de 2024 que interpela ás terceiras partes, os estados e as súas institucións para que rompan toda colaboración coa ocupación, o apartheid e o xenocidio.

Sorpréndenos que agardasen máis dun ano para lanzar este último comunicado e que desde o primeiro (17 de outubro de 2023) fosen baixando o ton, con pronunciamentos cada vez máis asépticos, mornos, sucintos e menos comprometidos cos principios de paz e xustiza que din defender. O segundo (18 de decembro de 2023) xa falaba dunha " espiral de violencia que rematará por desembocar nunha crise humanitaria de dimensións inimaxinables" e o terceiro (9 de maio de 2024) incluía un compromiso para "revisar e, de ser o caso, suspender os acordos de colaboración con universidades e centros de investigación israelís que non expresasen un firme compromiso coa paz e o cumprimento do dereito internacional humanitario", ademais de "intensificar a cooperación co sistema científico e de educación superior palestino e ampliar os nosos programas de cooperación, voluntariado e atención á poboación refuxiada". Agora, ante 19 meses de holocausto, limítanse a desexar "que se cumpra o Dereito Internacional Humanitario" en apenas tres parágrafos. Qué pesados son os luns.