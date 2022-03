Aumento dos gastos militares cara a uns orzamentos de guerra

O presidente Sánchez anunciou un aumento do 2% no PIB dos gastos militares en consonancia coas recomendacións da OTAN, que xa se concretaron na Alemaña, que tamén os vai a incrementar nun 2% achegándose ao gasto medio a nivel mundial, que está no 2.6%.

O presidente o xustificaba da seguinte maneira: “Espertámonos dunha sorte de espellismo”, porque parecía que “ás portas de Europa non ía poder suceder unha guerra”. O sr Sánchez esquece que nos 90 houbo unhas guerras non ás portas de Europa (por certo, Ucraína, é ou non é Europa?) senón en Centro Europa e os Balcáns. E engadiu, “(...) estamos a vivila, isto non é unha película, é real” e neste sentido asegurou que se debe “reforzar a política exterior e de seguridade común” e a “complementariedade entre a OTAN e a UE” (Eldiario.é, 14 de marzo de 2022).

É certo, Europa, porque Ucraína o é, vive nunha situación de guerra e a burguesía europea se apresta a equilibrar a balanza, modernizando os seus exércitos, aumentando o gasto militar. Non esquezamos que a UE leva un gran atraso neste sentido, os EEUU, China, Rusia, a India e Gran Bretaña acumulan o 62% do gasto militar global.

A UE decatouse que no conflito ucraíno foi unha cortiza nunha tormenta, dando bandazos entre as dúas potencias en contenda, os EEUU e Rusia. Cando falan as armas calan as palabras, e a UE non ten armas para apoiar as súas posicións ante o poderío militar desas dúas potencias, que foron as que marcaron o ritmo da traxedia que agora viven en Ucraína (o Donbass incluído). Así vimos durante tres meses a Biden, e o seu escudeiro, Boris Johnson, anunciar que Rusia ía atacar Ucraína; tanto o repetiu que parecía que o desexaba.

O ataque ruso permitiulles gañar a batalla da opinión pública, posto que acto seguido á invasión, todos os medios esqueceron que a OTAN está xa ás portas de Rusia, que Ucraína quería entrar na OTAN e que no Donbass o exército ucraíno seguía (e segue) bombardeando. Todo isto desapareceu dos medios de propaganda occidentais, se algunha vez reflectírano, e para garantirse que non había outra versión, pecháronse os órganos de propaganda rusos. Só quedou a foto fixa das forzas rusas entrando en Ucraína; o contexto era irrelevante.

Pois ben; se sr Sánchez, “estamos nunha guerra” e non nas “portas de Europa”, senón en Europa (non confunda a UE con Europa), en Ucraína, con actores europeos como nas guerras do século XX. E non vai ser unha guerra que termine cun acordo en Ucraína, será como foi o armisticio de Versalles co que finalizou a Iª guerra, unha porta aberta á II Guerra, posto que non resolverá ningunha das contradicións que a xeraron: o contexto non é irrelevante, ao revés é central para non perder a perspectiva e sen el calquera análise é unilateral, abstracto e por iso, falso.