Autonomía estratéxica europea vs. rearme

Mais, quere isto dicir que acerte a Comisión Europea co seu improvisado paquete financeiro e coa súa desaquelada publicidade medoñenta do kit de supervivencia? Non, de non ser que se tente desenvolver unha operación de enxeñaría financeira que destine recursos a fins pouco transparentes e moi lucrativos para determinadas elites de Bruxelas.

Os riscos da defección EUA e da agresión rusa requiren que Europa reaxa. Mais non cara ao rearme dos 27 EM, senón cara á autonomía estratéxica europea que o que precisa é unha única política de defensa que coordine as distintas forzas armadas nun único sistema de defensa cívico-militar. Abordar o rearme dende os EM europeos e non dende a propia UE (e dende o seu propio orzamento) determinará o desbalde de moi importantes recursos, no canto de optimizalos nun único sistema de defensa como ferramenta dunha autonomía estratéxica. Un exército europeo ou, polo menos, unha coordinación europea da defensa significa menos gasto militar

E, neste contexto, cómpre lembrar algúns números. Os EM da UE achegan arestora 1,5 M fronte a pouco máis dun millón de militares rusos. Os EM da UE investiron (ollo, non contamos co Reino Unido) no ano 2023 279 mil M USD na súa defensa fronte aos 109 mil M de Rusia no mesmo ano. Moito antes que impor porcentaxes do PIB ou definir números por Estado cumpriría estudarmos as necesidades dende a pescuda da autonomía estratéxica e a coordinación europea da política de defensa cara un único exército europeo. Ver o que temos no seu conxunto e non por partes.

A peor opción para os intereses de Galicia sería hoxe o rearme das Forzas Armadas españolas e mañá situalas no centro das políticas públicas, mesmo impoñendo outravolta algún xeito de servizo militar obrigatorio, totalmente innecesario na perspectiva europea

Cómpre, tamén, reivindicar un enfoque europeo moito máis defensivo ca ofensivo. Enfoque que non só é máis barato senón que , ao priorirzarmos a IA, a ciberseguranza, os satélites e maila protección das redes eléctricas e de telecomunicacións e das infraestruturas terrestres, as resultas deste investimento tamén lle dará pulo ao conxunto da economía e afortecerá as nosas tecnoloxías. Porque a autonomía estratéxica europea significa tamén contratarmos provedores europeos.

Dende a perspectiva galega é evidente que unha única política de defensa europea determinará unha vía cara á autonomía estratéxica europea con capacidade de mobilizar recursos tamén para fins civís e constituirá a única ferramenta eficaz fronte a un rearme xeral dos EM da UE que afecte ao noso Estado do Benestar. Para máis, a peor opción para os intereses de Galicia sería hoxe o rearme das Forzas Armadas españolas e mañá situalas no centro das políticas públicas, mesmo impoñendo outravolta algún xeito de servizo militar obrigatorio, totalmente innecesario na perspectiva europea.