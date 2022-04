Baixar impostos: positivo ou negativo. Depende

“A economía do fascismo é unha economía onde as grandes corporacións quédanse cas ganancias, mentras xs contribuíntes financian as pérdas”. Murray Newton Rothbard: economista estadounidense (1926-1995).

Ao flamante Presidente do PP do estado español (elexido “a búlgara”) éncheselle a boca, dicindo que Sánchez (claro) debe “baixar os impostos”. Feijoo e o PP en xeral, falan deste tema cando é outro o que goberna, pero recordemos que Rajoy dixo o mesmo, e non tardou en subir todolos impostos que pudo. Atrévese Feijóo a denunciar que “el Gobierno se está forrando" con la subida de la luz y del gas”.

Xúntanse moitos factores para que a suba do coste da vida sexa insoportable para as familias, pero tamén é sangrante que as administracións que deberan poñer os medios, para resolver esta crise, non o fagan... e sobre todo o presidente ausente da Galiza, que non fai máis que propaganda e ningunha soa medida a prol da poboación. Temos que recordarlle, que o céntimo sanitario na Galiza sigue vixente (algún día “sabremos onde vai destinado este céntimo de cada litro de gasolina...): por qué non o quitou Feijoo?

Feijoo é o campión en non pedir transferencias ao estado español: en 13 anos de goberno pedíu 0. Podría desenrolar medidas que palíen a situación de crise actual. Dicirlle que os impostos, pagámolos para ter educación, xustiza, sanidade, transpostes públicos, bombeirxs, funcionairxs das diferentes administracións, etc. Si se reducen os impostos, todas estas materias quedan desatendidas co resultado dunha pior calidade de vida. Os impostos, non son para que se forre ninguén. É lamentable que se utilice este tema para facer campaña política de pacotilla e na promoción persoal, pero o escoitado nos últimos días, é cruzar un límite, onde usar a crise actual para promocionarse é inmoral.