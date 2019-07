Balata, campo cultural palestino

Entre o mar Mediterráneo e o val do río Xordán, en Palestina, atópanse algunhas das cidades máis vellas do mundo: Xericó e Nablus. Esta última foi a primeira parada de Abraham en Terra Santa, e onde Deus lle prometeu esas terras para el e os seus descendentes. Ao igual que o nome da nación, o de Nablus mudou segundo o momento: Xjem, Tel Balata ou Flavia Neapolis son o mesmo val que creceu entre os montes Ebal e Gerizim, onde se asentaron milleiros de refuxiados fuxidos da ocupación do seu territorio en 1948.

Nese 1948, o 15 de maio, o Estado de Israel declarou a súa independencia, o que se coñece en Palestina como Nakba, catástrofe. A devandita declaración provocou que entre 1946 e 1948, unhas 700.000 persoas pasasen a ser refuxiadas, ao redor de 5 millóns hoxe en día. Moitos deses refuxiados acubilláronse en tendas de campaña provisionais que devagar se converteron en pequenas casas de cemento onde aínda se gardan as chaves dos fogares dos que foron expulsados, amais da esperanza.

A esperanza de que o nome de Palestina volva nomear un país libre, como xa fixera antes, en tempos de Herodoto, no século v a.C., e como testemuñan outros historiadores posteriores. A esperanza custódiase nesas chaves que simbolizan as portas á liberdade. Só eses séculos nos que se instauraron dinastías imperialistas apoiadas polo orientalismo bíblico mudaron os nomes. Con todo, as cidades costeiras do actual estado de Israel serven de radiografía deses lares tatuados nas chaves que conservan eses refuxiados, como é o caso de Ibrahim Abdullah Jamal, que vive no campo máis grande que hai en Cisxordania: Balata.

Balata é o campo de refuxiados máis grande, alén do máis densamente poboado de Cisxordania. Amais disto, é unha zona arqueolóxica que linda coas casas apertadas que se aglomeran nos seus 0’25 km². Entre as ruínas dos que se cre que é o primeiro asentamento da cidade de Nablus están o templo e os muros da cidade. Estes rodean o pozo de Xacob, onde o Evanxeo de Xoán sitúa Xesús Cristo mentres conversa cunha samaritana e onde a Xénese describe un terreo que mercou Xacob para construír logo nel, e mais a tumba de Xosé.

A tumba de Xosé, venerada por cristiáns, musulmáns e xudeus, así como polos samaritanos, é un punto de fricción máis na historia relixiosa do lugar. Aínda que non hai datos fidedignos sobre iso, os xudeus pensan que aí está enterrado Xosé, un dos doce fillos de Xacob, e por iso consideran a tumba sagrada. Amais, contan coa axuda militar e política do Estado de Israel, que recoñece o lugar como seu propio. En 1967 o Estado xudeu tomou Cisxordania e a tumba pasou a ser un sitio de culto só para os xudeus. Prohibiuse entón a entrada dos musulmáns, que consideran que no sepulcro está enterrado un xeque local do século xviii. Malia os acordos de Oslo de 1993, nos que se conveu que a tumba quedase baixo xurisdición da Autoridade Palestina, son as Forzas de Defensa de Israel as que custodian o sitio e impiden a entrada de musulmáns. Isto provocou varios conflitos, sobre todo dende o inicio da Segunda Intifada, que comezou no ano 2000, e que actualmente o enclave sexa unha illa máis no arquipélago de territorios xudeus que enchen Cisxordania.

Nesa Cisxordania inzada de asentamentos (máis de 200, con máis de 700.000 habitantes), agroman aldeas e cidades palestinas nas que se acubillan 19 campos de refuxiados (cunha poboación superior aos 800.000). Todos eles son coñecidos por seren bastións da resistencia palestina; unha resistencia que se reflicte nos numerosos centros culturais que traballan neles, promovendo redutos de paz e tranquilidade no medio dos conflitos. É isto precisamente o que tratan de facer nun dos centros culturais de Balata, un dos máis dinámicos de Palestina, o Centro Cultural Iafa.

O Centro Cultural Iafa leva o nome dunha das cidades costeiras da Palestina histórica, Iafa, fermosa, como a deron en chamar os primeiros poboadores cananeos. As forzas sionistas expulsaron a maior parte dos seus 70.000 habitantes o 13 de maio de 1948 e obrigáronos a fuxir por mar cara a Gaza ou Beirut, ou a cidades do interior como Ramla e Lod, que tamén acabaron sendo ocupadas, e Xerusalén. Iafa, un fervedoiro cultural onde se imprimían boa parte dos xornais e libros editados en Palestina, onde había unha industria amplamente desenvolvida, e onde se cultivaban cítricos que logo se exportaban a todo o mundo, perdeu a súa xente coa Nakba, nunha ocupación militar que nin sequera estaba prevista no plan de partición da ONU, que non asignara a cidade para o estado xudeu. Así e todo, ao pasar a formar parte do seu goberno e tras aprobarse a lei dos ausentes, perdéronse as industrias e o tecido cultural, espallado polas terras polas que tiveron que vagar os seus poboadores.