Bangladesh, 50 anos de vitoriosa independencia

Bangladesh é, en sentido literal, a terra do bangla, a lingua que pariu un estado. Unha nación que non foi de seu ata que a conquista do idioma a liberou. E dende entón pasaron 50 anos, medio século de vida para un país novo no que máis do 50% da poboación ten menos de 25 anos. Un lugar pouco máis grande que Galicia e Portugal unidas, e que concentra 170 millóns de persoas, 22 delas na capital, Daca, a cidade coa densidade de poboación máis alta do mundo.

Nesa terra do idioma bangla nacida en 1971 agroman datos sen aniversario, mais que enchen de orgullo á súa xente. O feito de ter o mangleiral máis grande da Terra, Sundarbans, lar do tigre de Bengala, ou a praia máis extensa, en Cox’s Bazar, sitúan o país nun paraíso que o turismo aínda deixou virxe. E isto débese ao pouco que se coñece de Bangladesh, o cal non permite que se saiba das terrazas de té en Sylhet, no norte, ou das plantacións de manga e das rúas e camiños habitados por plantas e árbores que dan froitas curiosas como a jackfruit, a jaca. Esta, que chega a superar os 40 kg de peso e o metro de longo, é a froita máis grande que existe e a froita nacional do país.