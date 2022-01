Berros pola dignidade

Berramos: “Goberne quen goberne, a Sanidade non se vende, deféndese”: por suposto. Si xs administradorxs do Sistema Sanitario, non son capaces de resolver o día a día da Sanidade Real, deben deixar paso a persoas máis competentes e que teñan a súa atención nos servizos públicos, como prioridade. A saúde é o máis importante dunha persoa. Xs cidadáns/as, pagamos uns bos cartos, para que o día de mañán, teñamos unhas pensións e unha atención ao final da vida, dignas. Si ésto non o pode asegurar a administración pública: TEMOS QUE CAMBIALA!

Berramos: “Máis persoal, nos Centros de Saúde”. Dí Feijoo “que non temos Médicxs...e que ísto sucede en outras CCAA e noutros países” (non se consola quen non quere), pero nós lle dicimos: por qué non sustitúe á Enfermería, xs Traballadorxs Sociais, xs Odontólogxs, xs Psicólogxs, xs PSX? Temos profesionais, e moi bxs, o que non hai, é quen traballe por soldos de miseria e en precario (xs usan como Cleenex) e así, búscanse a vida en lugares que prestixen a profesión que tanto costa sacar e que podan ter salarios dignos e estabilidade.

Berramos: “Non, non, non, a privatización”. O deterioro dos servizos públicos con falta de inversión orzamentaria e persoal, leva ó deterioro da AP e a xente váise, moitas veces ó sector privado, algo que a éstes, lles é moi rendible, cando é a administración a que sí ten cartos para investir nos concertos e non os usa nos seus servizos. E tamén berramos, “a privatización é corrupción”, algo que sabe moi ben o PP: o partido máis corrupto de Europa e condeado por elo.