Big girls don’t cry: arte, moral e xénero

Por outra banda, á hora de pensar a relación entre a arte e a moral, pode ser conveniente, polo ben da arte, fracturar o vínculo, ou sofisticalo, polo menos: quizais non se trata de que non poda representarse aquilo que non sexa politicamente correcto, caendo en visións maniqueas do ben e o mal, senón de percorrer o ontolóxico. Mais, significa isto que na orde semiótica poda ser dito, validado ou lexitimado calquera sentimento? Non hai que negar emocións, haberá que comprendelas, e esa pode ser a función epistemolóxica e ontolóxica da actividade artística, chegando a unha resolución catártica ou manténdose nunha posición dialéctica, no conflito que precisaría fiar fino e non resolver casos coma nos procesos xudiciais.