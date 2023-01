Biodiversidade: Montreal queda lonxe de Galicia

Galicia apenas ten cuberta como Rede Natura un 12% do seu territorio fronte ao 27% de España. É, ademais, a comunidade autónoma española con menor superficie protexida tras Melilla, e a que menos aumentou a súa Rede Natura desde 2004

Polo tanto avanzamos nunha nova onda de protección da natureza á que se comprometeron 188 países, pero para Galicia este acordo de Montreal para 2030 queda moi lonxe tristemente. Galicia apenas ten cuberta como Rede Natura un 12% do seu territorio fronte ao 27% de España. É, ademais, a comunidade autónoma española con menor superficie protexida tras Melilla, e a que menos aumentou a súa Rede Natura desde 2004. Pero se ademais observamos os datos de protección de superficie forestal, Galicia é a comunidade con menos superficie forestal protexida. Só está cuberta nun 15%, 26 puntos por baixo da media española. Isto dá unha idea da desprotección do monte galego, o cal eleva o risco de incendios, non só en espazos de alto nivel ecolóxico, se non tamén naquelas zonas que lindan coa Rede Natura.

Deste xeito dirixímonos cara 2030, sen cumprir os deberes previos fixados pola lexislación europea. Galicia ten aberto un expediente de infracción pois a Xunta obviou as súas obrigacións xa que non só a superficie é insuficiente, ademais a súa xestión é moi deficiente como lembraba recentemente a Comisión Europea ao referirse ao Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia: “As medidas de conservación recollidas no Plan son demasiadas vagas e indeterminadas e non ofrecen suficiente claridade na súa aplicación» polo que ese Plan Director mencionado non pode considerarse «unha ferramenta suficiente na que se determinen todas as medidas de conservación necesarias» para os 55 lugares de especial protección e as 16 zonas de especial protección para aves que existen.