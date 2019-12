'Blue Star': aviso a navegantes

Um barco com produtos químicos fundeado à capea na ria de Ares. Uma noite de forte vento de Inverno. Inicia o buque-tanque a manobra para entrar no porto da Corunha apesar da alerta meteorológica. Perde a máquina no médio da noite. A derrota do barco leva-o a acabar encalhado nas rochas... Soa-lhes?

Em efeito, estou a falar do caso Aegean Sea (Mar Egeo).

"Nestes dias estou a escutar que o caso do Blue Star é idêntico ao do Prestige. E não. O que é idêntico é ao Mar Egeo"

Porque nestes dias estou a escutar que o caso do Blue Star é idêntico ao do Prestige. E não. O que é idêntico é ao Mar Egeo. Por sorte o barco desta volta ia baleiro e disponha de duplo casco. Alias, a dia de hoje já parece que o risco principal ecológico de uma vertedura do combustível do motor não existe. O que faz com que o caso fique praticamente à altura de um simulacro. Tirando, claro, os graves inconvenientes económicos na pesca do lugar que está a ter a proibição de faenar.

Mas as similitudes são surpreendentes 27 anos depois. E a dia de hoje, igual que no acontecimento do Aegean Sea, temos muitas perguntas sem contestar. A principal, que engloba o resto: como pode ser que um barco embarranque a escassas milhas da torre de vigilância marítima do centro de coordenação de salvamento da Corunha? Falhou a coordenação com o centro do monte Enxa? Estava informada capitania marítima da situação do buque? Por quê o barco estivo praticamente uma hora sem governo e sem receber ajuda alguma na ria de Ares? Tinha o buque o AIS desativado? Pediu ajuda tarde desde a ponte a tempo ou é que a tardança foi dos médios de Salvamento em acudir? É certo que o único remolcador disponível nesse momento na Corunha, o Maria Pita, não tem capacidade para esse tipo de actuações? Demasiadas dúvidas abertas...