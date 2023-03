Boticarios famosos: das cartas bomba aos Stradivarius

Persoeiro singular foi Perfecto Feijoo Poncet (1855-1935), titular da botica da Peregrina, en Pontevedra, que igual xestionaba a venda da praza de touros cercana, tocaba a gaita ou fundaba agrupacións folkóricas. Contaba cun concurrido faladoiro, pero sobre todo era coñecido polo seu irreverente loro Ravachol (que fora o alcume dun anarquista francés guillotinado en 1892), cuxa lembranza segue pechando hoxe o Antroido pontevedrés.

Digno de lembranza é o chantadino Eduardo Seijas, boticario de Palas de Rei e historiador, quen tantas descricións heráldicas fixo na Gran Enciclopedia Gallega. Ou as peripecias vitais de José Carnero Valenzuela, do que aparece unha semblanza no recente libro La Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela. Su historia, publicado polo Colexio de farmacéuticos da Coruña. Foi titular dunha farmacia en Rianxo (patria de Castelao, autor, por certo, dunha preciosa acuarela titulada “A rebotica do pobo”) entre os anos 40 e 80 do pasado século XX. Durante a II República fora dirixente do Partido Federal e membro do Comité Central pro-Autonomía de Galicia que redactou o Estatuto do 36. Condenado a morte polos sublevados, librouse desa pena in extremis. En Rianxo viviría o seu exilio interior, recuperaría a Danza de Redeiros e sería o inspirador da Romaría Vikinga, que poñerían en marcha en Catoira, na beira sur da ría de Arousa.