Brunei, morada de paz

O cemento que creceu do outro lado da vila acuática concentra a preto da metade da poboación do país. É a capital, Bandar Seri Begawan, porto do bendito, nomeada así en honor ao pai do actual sultán. Aquí os hoteis e os restaurantes distribúense entre comercios e museos e ocultan gas e petróleo, parapetados pola selva e orlados pola mesquita Kiaron, construída para conmemorar os 25 anos de mandato do actual soberano, o 29 da dinastía. É por iso que son 29 as cúpulas douradas e de mármore que a rodean e que flanquean a construción, icona da nación.

A capital de Brunei escurece cedo e só entón a calor tropical do día acala as rúas, abandonadas como o estudio dun filme acabado de gravar. As luces que adornan as mesquitas e a ponte de 30 km. de lonxitude que conecta as dúas beiras do país semellan iluminar o resto de edificacións da cidade. O silencio impregna o solpor e serpea esa ponte que permite evitar as catro paradas de inmigración malaia de intentar viaxar entre os dous territorios. Porque a estrada que une Brunei atravesa Malaisia e é preciso rexistrase en catro puntos de inmigración diferentes, algo que se evita sobre a ponte que navega a costa.