Cambiar para que nada cambie

E todo, cunha disculpa de mal pagador, “que non temos Médicxs”: ísto só, xa deslexetima que non se sustitúan outrxs profesionais que non sexan Médicxs, pero a práctica diaria, indícanos o contrario: acaban de convocar 106 prazas de Especialista de AP e presentáronse 353 Médicxs: temos ou non temos? Deixaron fora a 247 profesionais que boa falta farían para desconxestionar as consultas (ca pandemia todavía activa e os meses de verán con maior afluencia de turistas sobre todo nos lugares de costa). Por que non convoca o PP as 1.000 prazas de Médicxs que consideramos que fan falta? Dín que é algo que sucede en todalas CCAA do estado e noutros países, pero si tí tes na túa mán a oportunidade de contar con novxs profesionais, por que non o fas?

O PP creou fai un ano a praza de Directora Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, para Estrella Lopez Pardo. Está claro que a súa actuación neste tempo, só empeorou o problema: veu para facer o Novo Modelo de AP aplicando as conclusións do Consello Técnico de AP de Galicia e non o fixo. Pois como “premio”: a nombran Xerenta do SERGAS, na sustitución dun José Flores que frustrou todalas espectativas de reforma en positivo que se tiñan posto nél. O intercambio de postos entre xente que leva tantos anos na administración sanitaria na Galiza, non vai resolver as deficiencias que temos a día de hoxe.