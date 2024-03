Cambre, concello fallido?

Remato xa, expresando o que máis inquedante me resulta desta política do Dereito no ámbito local: a súa semellanza, mutatis mutandis, co puritanismo penal do Tribunal Supremo na súa inflexible persecución do independentismo catalán. Un signo dos tempos antipolíticos e reaccionarios que nos toca viver

7. Remato xa, expresando o que máis inquedante me resulta desta política do Dereito no ámbito local: a súa semellanza, mutatis mutandis, co puritanismo penal do Tribunal Supremo na súa inflexible persecución do independentismo catalán. Un signo dos tempos antipolíticos e reaccionarios que nos toca viver. Lonxe de ser un instrumento de resolución de problemas, estas interpretacións xurídicas inflexibles acaban virando un grave problema de seu. Pretendendo ser unha defensa do Estado de Dereito contra as dexeneracións do “populismo” municipal, poden acabar convertidas nunha das formas máis perversas de neutralización do principio democrático: a de conseguir que quen manda sexa unha casta funcionarial que asume para sí o monopolio da interpretación do Dereito como criterio único de lexitimación do poder. O bloqueo da renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial desde hai cinco anos é expresión máis clara de que as dereitas non están dispostas a renunciar ao monopolio da interpretación e aplicación do Dereito que outorga os nomeamentos da cúpula xudicial, porque saben que esa é a fórmula perfecta para anular o pluralismo político propio de calquera democracia.