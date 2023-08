Cando aparece un irmán #bienvenidonieto133

Cando os militares levaron pola forza a Cristina, Alicia e Manuela deixaron as crianzas, que non tiñan máis de tres anos, chorando coa veciña, á que Cristina pediu que avisara a súa nai, Nélida Navajas, futura cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo hoxe falecida. Nélida atopou no bolso da súa filla varias cartas dirixidas a Julio, que quedaran sen enviar. Nunha delas Cristina cóntalle que había semanas que non lle viña a menstruación. E así foi que Nélida decatouse de que era posible que fose ter un terceiro neto ou neta, a quen nunca deixou de buscar e hoxe xa non pode coñecer

Pouco antes do golpe militar de marzo de 1976, Julio Santucho marchara do país. Percorreu boa parte do mundo para tratar de organizar o apoio estranxeiro ao PRT-ERP contando con voltar pronto para reunirse coa súa compañeira Cristina Navajas e os dous fillos, de tres anos e 9 meses de idade. Cristina adoitaba mudar frecuentemente de casa, por seguridade, e nunha desas marchou á casa temporal da súa cuñada Manuela Santucho, un departamento da avenida Warnes, avenida coñecida hoxe en Bos Aires porque alí se concentran as casas de repostos de coches, nacionais, importados e roubados. Nesa rúa vivín durante boa parte do ano que fun estudiar á Universidade de Bos Aires e cada día esperaba o colectivo na esquina de Tres Arroyos e Warnes que me deixaba na facultade. Mais como ía imaxinar que xusto na beirarrúa de enfronte estaba o departamento onde 25 anos antes levaran detidas a Cristina, a Manuela –tía de Flori– e a unha amiga delas para nunca máis regresar. O meu día a día estaba marcado pola grave crise económica, os recortes, e as maiores manifestacións nas que participara até entón, nas que experimentei por primeira vez os efectos dos gases lacrimóxenos. E por suposto, polo corralito e as fuxidas de presidentes nese inesquecíbel ano 2001.

– El podía haber elegido no acercarse, no querer saber nada de su familia biológica. La potencia de la identidad lo trajo a nosotros –dime Flori–. A Cristina se la llevaron, y ya ves, Cristina pudo aguantar la tortura embarazada, dar a luz atada, suponemos que sobre febrero de 1977, y él vivió, vivió, y dudó de su identidad y volvió a nosotros. Hay algo que por fin se cerró.

– Recuérdame... Vosotras supisteis del embarazo de Cristina por el documental... ¿no?

– No, no, eso fue de la otra compañera, ¿recuerdas? Que la familia se enteró por lo que decían en Trelew -película que reconstrúe os feitos ocorridos após a fuxida do cárcere de Trelew dun grupo de detidos/as políticos/as que foron asasinados/as despois de se render–. En nuestro caso fue por la carta. La carta que Cristina le estaba escribiendo a mi papá, en donde le dice que tiene un atraso, la que no le llegó a enviar.