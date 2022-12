Cando pretendes apalpar os sentires da noite

O repugnante e cargoso pesadelo seguía petándome no peito. Non conseguía axotalo do meu pensamento e entón decidín coller o andante, camiñando sen tino, cara ao lugar de ningures. Que máis ten!

Ao pasar fronte ao bar da aldea avistei a Sito na terraza –Sito sempre está aí, fumando e practicando o ocio do papaleisón–. Sen pensalo enfiei o paso cara a dentro en busca de sosego: o confortábel aroma do café que tanto me consola. Mais ao pasar ao pé do veciño mirei de esguello como acariciaba o cigarro –maldita tentación!– e malia non ser santo da miña devoción, pareime a leriar con el, agardando impaciente que lle prendese lume, ansioso de regresar a aqueles tempos pretéritos que tanto anhelo, aínda que sempre me conformo coa esmola que arrapaño cando alguén fuma a carón. Sito ofreceume unha cadeira na súa mesa e axiña aceptei, sen tusir, agardando que me convidara a un cigarro. Mais non. Pediume un café, sen preguntarme, e abofé que non me pareceu mal. Mentres o remexía, Sito prendeu o pito e as miñas pituitarias fundiron os dous olores nun arrecendo que me encheu de relax. Oín a música monocorde do muíño do café e, co pretexto de ir en busca do xornal, fun á procura do aroma puro, tan especial. Antes de regresar á terraza ollei os titulares: «A paz en Ucraína, cada vez máis lonxe», «Case o 40% das mortes están provocadas polo cambio climático». Maldito pesadelo!

[Conta o meu tío Lisardo que os soños máis pracenteiros son os que che invaden a mente cando non dormes de todo e simplemente topeneas, mentres os da televisión che contan milongas ou historias que nunca entendes]