Cans nos hospitais?

Ben sei que un cidadán capaz de chamarlle “fillo” a un can non pode aceptar os límites que lle corresponden pola súa condición animal. Pero nin sequera eles poden ocultar a incompatibilidade. Non son as persoas, senón os cans, os que necesitan desparasitacións permanentes e produtos antipulgas; son os cans os que se rebozan no chan, lamben as súas partes para eliminar residuos, ulisquean porcalladas por todos os recunchos e, sobre todo, portan con eles un variadísimo ecosistema de xérmenes na pelambreira e nos intestinos. Sabían, por exemplo, que unha elevada porcentaxe de cadelos portan restos fecais nesas línguas coas que nos bican cariñosamente?

Foron para min moi reveladoras as imaxes televisivas do paciente pioneiro José Antonio mentres recibe aos seus queridos Cata e Togo. Certo que o encontro organizouse nunha terraza, pero iso non garantiza a asepsia, pois trátase de espazos de uso común. Ademais, se se fixan, os cans pousan os seus cus no limpísimo chan dos corredores, emiten ladridos que ecoan no centro, lamben a cara do delicado doente e, para colmo, a esposa do benefizado parece priorizar o alivio que a visita lles produce… aos cans, “que estaban moi tristes na casa”. Poida que iso sexa unha terapia, pero tiña toda a pinta dun reality canino…

Por outro lado, como xa coñecemos as habituais dificultades de control no acceso das visitas humanas, engádanlle agora aos animais de compañía e non lles costará imaxinar velos á beira de pacientes con vías abertas ou rascarse e lamberse frenéticamente en lugares onde debería rexer unha rigorosa asepsia. Seguramente non mordan, de acordo, pero avecíñanse continuas performances de abafamentos, ladridos irreprimibles, alboroto físico e, nalgún caso desafortunado, as defecacións ou mexadas accidentais. E todo isto nun lugar estritamente controlado para preservar a saúde humana…

Remato con dous apuntes sobre esta iniciativa do CHOU. O primeiro é que a proposta menciona "mascotas" para referirse a cans, pero algúns usuarios esixirán acceder cos seus gatos, cuxa exclusión carecería de lóxica normativa. E, xa postos, por que non meter coellos, iguanas ou mesmo boas constrictor co certificado veterinario de bo comportamento en regla. É unha broma, claro, pero deixa en evidencia tanta falta de criterio. E despois, fíxense de onde parte a iniciativa. Os promotores foron unidades do Hospital sen competencias médicas pero con función de relacións públicas, e dunha psicóloga que atende o benestar emocional. Iso si, contan coa entusiasta colaboración do Colexio de Veterinarios de Ourense, un lobby do negocio mascoteiro que podería recomendar a presenza dun can nun quirófano sempre que leve microchip dun veterinario de confianza. Todo froito da obxectividade e do rigor científico, como poden ver.

E agora, en serio: non cren que os animais deben quedar fóra dos hospitais?