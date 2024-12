Capitalismo e miseria

Festa rachada

A sentenza foi celebrada pola Voz de Galicia o 14 de decembro como un gordo da lotería adiantado, rebozándose na bandeira Union Jack, adoptando o punto de vista da aseguradora e falando de vitoria. Motivos non lle faltaban. Vendíase como unha derrota do goberno Frankenstein, supoñía unha exhibición de forza do capitalismo e quizais a derradeira oportunidade de amosarlles o dedo do medio aos anarcomunistas de Nunca Máis e dicirlles: séntate aquí e baila. Había que ser un chisco miserentos e traizoar o país pero compensaba, nesta vida nada é gratis.

Estas arbitraxes internacionais son un comodín para o capitalismo: O ICSID do Banco Mundial en Washington, o Tribunal de Arbitraxe da Haia. Pleitean contra estados ou gobernos rexionais e podería pensarse que en Galiza voamos baixo de máis para sermos captados polos seus radares pero as fortunas dos billonarios fanse céntimo a céntimo, e servimos como aviso a navegantes. Non sei de ningún caso que nos favorecesen pero si temos situacións que hai que tratar como a unha tarántula entre as sabas para que non desemboquen nun preito no que tanto podemos perder como non gañar. De feito, a inmensa maioría das condenas mil millonarias sancionan aos países pobres. Vexamos como funcionan.