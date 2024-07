Cara a un novo modelo laboral?

Modelo laboral: traballo arreo e deslocalizado

Un modelo laboral que, como moi ben sinala Yanis Varoufakis (“Tecnofeudalismo”. Editorial DEUSTO) aparece marabillosamente retratado en dúas películas históricas de dous enormes cineastas (“Metrópoles” de Fritz Lang e “Tempos modernos” de Charles Chaplin). Un modelo laboral que individualiza ao traballador para logo asignarlle unhas tarefas que o levan ao límite. Un traballador a quen as condicións laborais (salario, xornada, descanso....) non lle aparecen en ningún convenio senón que son fixadas por un algoritmo que, carente de escrúpulos e de sentimentos humanos, so se preocupa por espremer ao máximo ao/a traballador/a. Un obxectivo que leva, con moita frecuencia, a substituír o que é un traballo cunha xornada laboral por un traballo arreo co que se espera reducir custos e conseguir a máxima produtividade de cada traballador individualizado. En caso contrario, de non conseguir ese obxectivo, o traballador será considerado como “ineficiente” e botado a rúa sen que aquel chegue a entendelas razóns nin saber con quen ten que falar para que lles expliquen as razóns do despido.

Si alguén pensa que estamos esaxerando que se informe das condicións laborais, por caso, en Amazon en particular pero, en xeral, tamén no resto das GAFAM (Google, Facebook, Apple, Microsoft) “que intensifican a explotación laboral. E non nos referimos unicamente ao traballo dos obreiros que as fabrican e dos mineiros que extraen os metais necesarios para fabricalas, senón tamén ao traballo de obreiros, empregados e executivos de todo o mundo, traballo que está sometido a unha presión sen precedentes a causa dos robots (incluídos os que se encargan de desprazar masas xigantescas de capital nun abrir e pechar de ollos a través dos mercados financeiros globalizados) os diferentes software e, mais en xeral, a reorganización en redes das empresas e as administracións” (GRUPO MARCUSE: “La libertad en coma”).

A deslocalización empresarial e a fragmentación do traballo xa existían moito antes das redes dixitais pero estas facilitaron e radicalizaron aínda mais estes fenómenos. “O día de hoxe é extremadamente sinxelo desprazar (por aire, mar e terra todo coordinado por ordenador) os medios de produción, as materias primas, e os produtos finais. A pesar diso os traballadores non poden seguilo ritmo: as maquinas parten rumba a China ou a Romanía, pero por desgracia os obreiros da Lorena non poden nin axustar o seu salario aos estándares chinos nin migrar a Romanía” (GRUPO MARCUSE......)