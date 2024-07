Carabela : A noite

Por iso cando albiscas unha banda formada por talentos capaces de artellar en conxunto unha maxia tan tan poderosa que non é posible prescindir de nengún dos ingredientes da poción sen anular o efecto do sortilexio non hai que deixar pasar a ocasión e, simplemente, deixarse enfeitizar polo conxuro. É o caso das noiesas Carabela

No caso das músicas contemporáneas acontece as máis das veces. Non en poucas ocasións a suma de talentos dá como resultado unha forza moito maior que a simple suma dos mesmos. As sinerxías de toda a vida. Lennon e McCartney. Morrissey e Johnny Marr. Noel e Liam Gallagher. Beh Gibbons e Geoff Barrow de Portishead. Jamie e Romy de The XX. Vémolo ben cando se separa un grupo no que convivían dous ou máis xenios que botaban por fóra e as súas posteriores carreiras en solitario non chegan, nen de lonxe, a superar o fulgor que desprendían cando creaban dende a dialéctica do colectivo.



Por iso cando albiscas unha banda formada por talentos capaces de artellar en conxunto unha maxia tan tan poderosa que non é posible prescindir de nengún dos ingredientes da poción sen anular o efecto do sortilexio non hai que deixar pasar a ocasión e, simplemente, deixarse enfeitizar polo conxuro. É o caso das noiesas Carabela, un colectivo para o que a vida tivo a ben xuntar a dous mariscadores da ría de Noia, amigos da infancia e melómanos enfermizos, con dúas músicas académicas, a unha posuída pola paixón pola música tradicional e unha voz doutro mundo e a outra seareira irredenta canto sintetizador e maquinillo existe. Uns vimbios de tons diversos cos que facer un cesto de vangarda no que transportar as nosas músicas tradicionais a territorios até o de agora inexplorados.